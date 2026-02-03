Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ОП рассказали, как уволить сотрудника за опоздание - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260203/op-867136542.html
В ОП рассказали, как уволить сотрудника за опоздание
В ОП рассказали, как уволить сотрудника за опоздание - 03.02.2026, ПРАЙМ
В ОП рассказали, как уволить сотрудника за опоздание
Работодатель может уволить сотрудника за опоздание, если работника нет на месте дольше четырех часов, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T03:00+0300
2026-02-03T03:00+0300
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867136542.jpg?1770076838
МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Работодатель может уволить сотрудника за опоздание, если работника нет на месте дольше четырех часов, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Опоздание на срок до четырех часов не может быть причиной увольнения. Однако если работника нет на месте дольше четырех часов, то это считается прогулом, который может привести к увольнению. Если работник регулярно приходите позже, то это может стать причиной для дисциплинарного взыскания", - сказал Машаров. Эксперт отметил, что при этом, действующее трудовое законодательство запрещает штрафовать сотрудников. По его словам, ТК РФ предполагает только дисциплинарное взыскание, которое может быть наложено, если работник не исполняет свои трудовые обязанности или делает это ненадлежащим образом. "Если сотрудник опоздал на работу, то можно применить депремирование при условии, что премии предусмотрены в организации и наказание за опоздание предусмотрено локальным документом. В остальных случаях удержать деньги из зарплаты за опоздание нельзя", - сказал Машаров. Он подчеркнул, что трудовой кодекс РФ не предусматривает штрафы для работников, допускаются только замечание, выговор и увольнение, поэтому удержание денег является незаконным. Машаров отметил, что в таких случаях сотрудник вправе требовать возврата средств и обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. "За введение штрафов на работе для штатных сотрудников, оформленных по ТК РФ, согласно статье 5.27 КоАП РФ предусмотрены следующие штрафные санкции: от 30 до 50 тысяч рублей для юридического лица; от 1000 до 5000 рублей для ИП; от 1000 до 5000 рублей для должностных лиц организации-работодателя", - заключил Машаров.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф
Общество , РФ
03:00 03.02.2026
 
В ОП рассказали, как уволить сотрудника за опоздание

Эксперт Машаров: работодатель может уволить сотрудника за опоздание

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Работодатель может уволить сотрудника за опоздание, если работника нет на месте дольше четырех часов, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Опоздание на срок до четырех часов не может быть причиной увольнения. Однако если работника нет на месте дольше четырех часов, то это считается прогулом, который может привести к увольнению. Если работник регулярно приходите позже, то это может стать причиной для дисциплинарного взыскания", - сказал Машаров.
Эксперт отметил, что при этом, действующее трудовое законодательство запрещает штрафовать сотрудников. По его словам, ТК РФ предполагает только дисциплинарное взыскание, которое может быть наложено, если работник не исполняет свои трудовые обязанности или делает это ненадлежащим образом.
"Если сотрудник опоздал на работу, то можно применить депремирование при условии, что премии предусмотрены в организации и наказание за опоздание предусмотрено локальным документом. В остальных случаях удержать деньги из зарплаты за опоздание нельзя", - сказал Машаров.
Он подчеркнул, что трудовой кодекс РФ не предусматривает штрафы для работников, допускаются только замечание, выговор и увольнение, поэтому удержание денег является незаконным.
Машаров отметил, что в таких случаях сотрудник вправе требовать возврата средств и обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.
"За введение штрафов на работе для штатных сотрудников, оформленных по ТК РФ, согласно статье 5.27 КоАП РФ предусмотрены следующие штрафные санкции: от 30 до 50 тысяч рублей для юридического лица; от 1000 до 5000 рублей для ИП; от 1000 до 5000 рублей для должностных лиц организации-работодателя", - заключил Машаров.
 
ОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала