OpenAI ищет аналоги чипам Nvidia
© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. OpenAI ищет альтернативные варианты новейшим интегральным схемам для искусственного интеллекта (ИИ), так как не удовлетворена скоростью работы оборудования, поставляемого компанией Nvidia, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с информацией.
"OpenAI не удовлетворена некоторыми из новейших чипов искусственного интеллекта Nvidia и с прошлого года ищет альтернативы, сообщили восемь источников, знакомых с делом, что потенциально может осложнять отношения между двумя крупнейшими игроками на рынке искусственного интеллекта", - говорится в материале.
Изменение стратегии OpenAI связано с особым вниманием компании к чипам, используемым для выполнения определенных элементов логического вывода с помощью искусственного интеллекта, с помощью которого модель может отвечать на запросы пользователей, подобно процессу в чат-боте ChatGPT, сообщает Рейтер.
По информации из нескольких источников, имеющейся у агентства, OpenAI не удовлетворен скоростью, с которой аппаратное оборудование Nvidia может выдавать пользователям ответы на определенные вопросы в чат-боте ChatGPT, например, связанных с разработкой программного обеспечения и взаимодействием искусственного интеллекта с другим программным обеспечением.
OpenAI необходимо новое оборудование, которое способно обеспечить около 10% потребностей OpenAI в логических вычислениях в искусственном интеллекте в будущем, передает Рейтер, со ссылкой на неназванный источник.
По имеющей информации у агентства, разработчик ChatGPT обсуждал сотрудничество со стартапами, в том числе с американскими Cerebras и Groq в целях разработки чипов для более быстрого выполнения вывода, однако, в частности, заключение лицензионное соглашения между Nvidia и Groq на 20 миллиардов долларов привело к прекращению Groq переговоров с OpenAI.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.