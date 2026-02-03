Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-03T11:16+0300
2026-02-03T11:16+0300
технологии
бизнес
калифорния
nvidia
openai
chatgpt
технологии, бизнес, калифорния, nvidia, openai, chatgpt
Технологии, Бизнес, Калифорния, Nvidia, OpenAI, ChatGPT
11:16 03.02.2026
 
OpenAI ищет аналоги чипам Nvidia

Reuters: OpenAI ищет аналоги чипам Nvidia из-за недовольства их скоростью работы

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Архивное фото
© Public domain/salamahdra
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. OpenAI ищет альтернативные варианты новейшим интегральным схемам для искусственного интеллекта (ИИ), так как не удовлетворена скоростью работы оборудования, поставляемого компанией Nvidia, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с информацией.
"OpenAI не удовлетворена некоторыми из новейших чипов искусственного интеллекта Nvidia и с прошлого года ищет альтернативы, сообщили восемь источников, знакомых с делом, что потенциально может осложнять отношения между двумя крупнейшими игроками на рынке искусственного интеллекта", - говорится в материале.
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
OpenAI представила рабочее пространство с ИИ для ученых
27 января, 21:48
Изменение стратегии OpenAI связано с особым вниманием компании к чипам, используемым для выполнения определенных элементов логического вывода с помощью искусственного интеллекта, с помощью которого модель может отвечать на запросы пользователей, подобно процессу в чат-боте ChatGPT, сообщает Рейтер.
По информации из нескольких источников, имеющейся у агентства, OpenAI не удовлетворен скоростью, с которой аппаратное оборудование Nvidia может выдавать пользователям ответы на определенные вопросы в чат-боте ChatGPT, например, связанных с разработкой программного обеспечения и взаимодействием искусственного интеллекта с другим программным обеспечением.
OpenAI необходимо новое оборудование, которое способно обеспечить около 10% потребностей OpenAI в логических вычислениях в искусственном интеллекте в будущем, передает Рейтер, со ссылкой на неназванный источник.
По имеющей информации у агентства, разработчик ChatGPT обсуждал сотрудничество со стартапами, в том числе с американскими Cerebras и Groq в целях разработки чипов для более быстрого выполнения вывода, однако, в частности, заключение лицензионное соглашения между Nvidia и Groq на 20 миллиардов долларов привело к прекращению Groq переговоров с OpenAI.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
 
ТехнологииБизнесКалифорнияNvidiaOpenAIChatGPT
 
 
