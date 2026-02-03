Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ozon повысит комиссии для части товаров - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260203/ozon-867167870.html
Ozon повысит комиссии для части товаров
Ozon повысит комиссии для части товаров - 04.02.2026, ПРАЙМ
Ozon повысит комиссии для части товаров
Ozon повысит комиссии для продавцов по некоторым товарам с 6 апреля, и по ряду позиций комиссия превысит 50%, следует из данных на сайте компании. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T23:58+0300
2026-02-04T00:00+0300
экономика
бизнес
ozon
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045058_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_29faaa4d391837b07ba117ae1ddbf8f8.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Ozon повысит комиссии для продавцов по некоторым товарам с 6 апреля, и по ряду позиций комиссия превысит 50%, следует из данных на сайте компании. Комиссия зависит от модели, по которой продавец сотрудничает с платформой - FBO (доставка со склада маркетплейса), FBS (продавец хранит товары на своем складе), а также от стоимости самого товара. Максимальный размер комиссии устанавливается на некоторые товары в категориях детский транспорт, велосипеды, предметы личной гигиены, чемоданы. Он составит 55%, увеличившись на 10 п.п. и более по сравнению с текущими значениями. Как подтвердили РИА Новости в Ozon, для части товаров комиссии станут выше. "Однако это не затронет товары стоимостью до 300 рублей, для которых комиссия останется прежней", - добавили в пресс-службе. Там же уточнили с 6 апреля компания планирует снизить тарифы на логистику и упростить расчет для продавцов - цены на перевозку товаров станут фиксированными, а влиять на них будет направление доставки и объем. Вводится также наценка за продажи вне локальных кластеров, ее размер будет варьироваться от 0% до 8%. Это позволит продавцам не держать много товаров там, где их мало заказывают, считают в компании. "По нашей оценке, суммарный эффект от значительного снижения логистических расходов и отмены среднего времени доставки компенсирует этот рост комиссий за продажу для большинства продавцов. Во всех изменениях для предпринимателей Ozon действует по ряду принципов: прозрачность и предсказуемость — изменения вводятся заблаговременно и поэтапно", - добавили в Ozon.
https://1prime.ru/20260129/shtraf-866999812.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045058_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_082f83e7062e067af941c7453ab07690.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ozon
Экономика, Бизнес, Ozon
23:58 03.02.2026 (обновлено: 00:00 04.02.2026)
 
Ozon повысит комиссии для части товаров

Ozon повысит комиссии для продавцов по некоторым товарам с 6 апреля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Ozon. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Ozon повысит комиссии для продавцов по некоторым товарам с 6 апреля, и по ряду позиций комиссия превысит 50%, следует из данных на сайте компании.
Комиссия зависит от модели, по которой продавец сотрудничает с платформой - FBO (доставка со склада маркетплейса), FBS (продавец хранит товары на своем складе), а также от стоимости самого товара. Максимальный размер комиссии устанавливается на некоторые товары в категориях детский транспорт, велосипеды, предметы личной гигиены, чемоданы. Он составит 55%, увеличившись на 10 п.п. и более по сравнению с текущими значениями.
Как подтвердили РИА Новости в Ozon, для части товаров комиссии станут выше. "Однако это не затронет товары стоимостью до 300 рублей, для которых комиссия останется прежней", - добавили в пресс-службе.
Там же уточнили с 6 апреля компания планирует снизить тарифы на логистику и упростить расчет для продавцов - цены на перевозку товаров станут фиксированными, а влиять на них будет направление доставки и объем. Вводится также наценка за продажи вне локальных кластеров, ее размер будет варьироваться от 0% до 8%. Это позволит продавцам не держать много товаров там, где их мало заказывают, считают в компании.
"По нашей оценке, суммарный эффект от значительного снижения логистических расходов и отмены среднего времени доставки компенсирует этот рост комиссий за продажу для большинства продавцов. Во всех изменениях для предпринимателей Ozon действует по ряду принципов: прозрачность и предсказуемость — изменения вводятся заблаговременно и поэтапно", - добавили в Ozon.
Вывеска Ozon - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Суд оштрафовал Ozon за нарушение закона об иноагентах
29 января, 11:29
 
ЭкономикаБизнесOzon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала