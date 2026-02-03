https://1prime.ru/20260203/ozon-867167870.html

Ozon повысит комиссии для части товаров

Ozon повысит комиссии для части товаров - 04.02.2026, ПРАЙМ

Ozon повысит комиссии для части товаров

Ozon повысит комиссии для продавцов по некоторым товарам с 6 апреля, и по ряду позиций комиссия превысит 50%, следует из данных на сайте компании. | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T23:58+0300

2026-02-03T23:58+0300

2026-02-04T00:00+0300

экономика

бизнес

ozon

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045058_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_29faaa4d391837b07ba117ae1ddbf8f8.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Ozon повысит комиссии для продавцов по некоторым товарам с 6 апреля, и по ряду позиций комиссия превысит 50%, следует из данных на сайте компании. Комиссия зависит от модели, по которой продавец сотрудничает с платформой - FBO (доставка со склада маркетплейса), FBS (продавец хранит товары на своем складе), а также от стоимости самого товара. Максимальный размер комиссии устанавливается на некоторые товары в категориях детский транспорт, велосипеды, предметы личной гигиены, чемоданы. Он составит 55%, увеличившись на 10 п.п. и более по сравнению с текущими значениями. Как подтвердили РИА Новости в Ozon, для части товаров комиссии станут выше. "Однако это не затронет товары стоимостью до 300 рублей, для которых комиссия останется прежней", - добавили в пресс-службе. Там же уточнили с 6 апреля компания планирует снизить тарифы на логистику и упростить расчет для продавцов - цены на перевозку товаров станут фиксированными, а влиять на них будет направление доставки и объем. Вводится также наценка за продажи вне локальных кластеров, ее размер будет варьироваться от 0% до 8%. Это позволит продавцам не держать много товаров там, где их мало заказывают, считают в компании. "По нашей оценке, суммарный эффект от значительного снижения логистических расходов и отмены среднего времени доставки компенсирует этот рост комиссий за продажу для большинства продавцов. Во всех изменениях для предпринимателей Ozon действует по ряду принципов: прозрачность и предсказуемость — изменения вводятся заблаговременно и поэтапно", - добавили в Ozon.

https://1prime.ru/20260129/shtraf-866999812.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ozon