Туркмения и ОАЭ обсудили сотрудничество в газовой сфере
Глава МИД Туркмении обсудил с министром промышленности ОАЭ партнерство в энергетике
Ашхабад – столица Туркменистана. Архивное фото
АШХАБАД, 3 фев – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер обсудили партнерство стран в газовой сфере, сообщила во вторник пресс-служба туркменского МИД.
Туркменская делегация во главе с Мередовым принимает участие во Всемирном правительственном саммите, который проходит в Дубае с 3 по 5 февраля.
"В ходе беседы стороны отметили конструктивный характер сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ в газовой сфере… рассмотрели ход реализации текущих проектов, а также обсудили потенциальные направления сотрудничества в целях дальнейшего расширения партнёрства", – говорится в сообщении.
На встрече была достигнута договоренность о дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества между Туркменией и ОАЭ, добавили в ведомстве.
По сообщению пресс-службы, Мередов также выступил на сессии "Будущее глобальных альянсов" Всемирного правительственного саммита, где обозначил подход Туркмении к разрешению насущных проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество.
Министр отметил, что Ашхабад выступает за скоординированное сотрудничество между государствами, основанное на уважении международного права, учете взаимных интересов и задействовании потенциала каждой страны во имя устойчивого развития.