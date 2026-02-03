https://1prime.ru/20260203/partnerstvo-867167215.html

Туркмения и ОАЭ обсудили сотрудничество в газовой сфере

Туркмения и ОАЭ обсудили сотрудничество в газовой сфере - 03.02.2026

Туркмения и ОАЭ обсудили сотрудничество в газовой сфере

Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, генеральный директор Национальной нефтяной компании... | 03.02.2026

АШХАБАД, 3 фев – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер обсудили партнерство стран в газовой сфере, сообщила во вторник пресс-служба туркменского МИД. Туркменская делегация во главе с Мередовым принимает участие во Всемирном правительственном саммите, который проходит в Дубае с 3 по 5 февраля. "В ходе беседы стороны отметили конструктивный характер сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ в газовой сфере… рассмотрели ход реализации текущих проектов, а также обсудили потенциальные направления сотрудничества в целях дальнейшего расширения партнёрства", – говорится в сообщении. На встрече была достигнута договоренность о дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества между Туркменией и ОАЭ, добавили в ведомстве. По сообщению пресс-службы, Мередов также выступил на сессии "Будущее глобальных альянсов" Всемирного правительственного саммита, где обозначил подход Туркмении к разрешению насущных проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество. Министр отметил, что Ашхабад выступает за скоординированное сотрудничество между государствами, основанное на уважении международного права, учете взаимных интересов и задействовании потенциала каждой страны во имя устойчивого развития.

туркмения

оаэ

абу-даби

2026

Новости

