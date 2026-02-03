https://1prime.ru/20260203/peskov-867147023.html
Истечение срока ДСНВ плохо скажется на безопасности, заявил Песков
Истечение срока ДСНВ плохо скажется на безопасности, заявил Песков
2026-02-03T13:05+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы считаем, это очень плохо для безопасности во всем мире, для стратегической безопасности. За оставшиеся дни наши предложения остаются на повестке дня", - сказал Песков, комментируя приближающееся истечение срока ДСНВ. Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
