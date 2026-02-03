В украинских ресторанах появилась плата за генератор

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Плата за генератор появилась в чеках украинских ресторанов, им грозит штраф в 30% от суммы заказа, сообщила украинская компания по автоматизации ресторанов со ссылкой на Госпродпотребслужбу. "Учреждения общественного питания, которые добавляют к счетам отдельную плату за использование генераторов без предварительного согласования с клиентом, нарушают законодательство о защите прав потребителей и могут получить штраф в размере 30% от заказа", - сообщила украинская компания по автоматизации ресторанов. Компания отмечает, что в среде рестораторов активно дискутируется вопрос о целесообразности добавления в чек оплаты за работу генератора. На фоне проблем с электроэнергией в украинских соцсетях уже встречаются фото подобных чеков. Как выяснило РИА Новости, плата за генератор составляет в среднем 50 гривен (примерно 90 рублей). Украинская компания отмечает, что заведение должно предварительно предупреждать гостей об этих расходах, иначе ему грозит штраф, минимальный размер которого составляет 85 гривен (около 150 рублей), но может доходить до трети суммы каждого чека. "В большинстве случаев затраты на работу генератора (топливо, электроэнергию, техническое обслуживание) являются хозяйственными затратами ресторана и логично учитывать их в цене продукции, а не прибавлять отдельно", - отмечает компания по автоматизации ресторанов. В большинстве регионов Украины 31 января произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всех районах украинской столицы пропала вода, также там и в Харькове встало метро.
03:45 03.02.2026 (обновлено: 04:00 03.02.2026)
 
