Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в Приднестровье за 2025 год выросла почти в три раза - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260203/pmr-867156153.html
Инфляция в Приднестровье за 2025 год выросла почти в три раза
Инфляция в Приднестровье за 2025 год выросла почти в три раза - 03.02.2026, ПРАЙМ
Инфляция в Приднестровье за 2025 год выросла почти в три раза
Инфляция в Приднестровье в 2025 году составила 14,7%, что почти втрое выше показателя 2024 года (5,4%), сообщил Приднестровский республиканский банк, центробанк | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T17:23+0300
2026-02-03T17:23+0300
финансы
мировая экономика
приднестровье
молдавия
румыния
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_38:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_0d3b1cb8ffae55677cbca369d3dc8a56.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – ПРАЙМ. Инфляция в Приднестровье в 2025 году составила 14,7%, что почти втрое выше показателя 2024 года (5,4%), сообщил Приднестровский республиканский банк, центробанк Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "Приднестровье завершило 2025 год с инфляцией в 14,7% против 5,4% годом ранее", - говорится в информации, размещенной на сайте банка. Продовольственная инфляция на внутреннем рынке Приднестровья за 2025 год составила 10,2% (7,3% годом ранее). Рост цен на непродовольственные товары за 2025 год составил 4,0% (2,5% в 2024 году). Годовой рост тарифов на услуги зафиксирован на уровне 40,1% против 6,4% в 2024 году. Уточняется, что в целом за год услуги ЖКХ подорожали в 2 раза, страховые услуги в виду изменения стоимости полиса ОСАГО - в 1,5 раза, транспортные- на 12,2%, бытовые - на 8,4%, услуги связи - на 4,7%, образования - на 4,4%. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://1prime.ru/20260203/inflyatsiya-867144709.html
приднестровье
молдавия
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_555:0:3286:2048_1920x0_80_0_0_90d13bf2dac5876122289742d2b9f116.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, приднестровье, молдавия, румыния
Финансы, Мировая экономика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ, РУМЫНИЯ
17:23 03.02.2026
 
Инфляция в Приднестровье за 2025 год выросла почти в три раза

Инфляция в Приднестровье в 2025 году составила 14,7% процента

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Города мира. Тирасполь. Архивное фото
© РИА Новости . Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – ПРАЙМ. Инфляция в Приднестровье в 2025 году составила 14,7%, что почти втрое выше показателя 2024 года (5,4%), сообщил Приднестровский республиканский банк, центробанк Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"Приднестровье завершило 2025 год с инфляцией в 14,7% против 5,4% годом ранее", - говорится в информации, размещенной на сайте банка.
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Новак озвучил прогноз по инфляции на 2026 год
11:24
Продовольственная инфляция на внутреннем рынке Приднестровья за 2025 год составила 10,2% (7,3% годом ранее). Рост цен на непродовольственные товары за 2025 год составил 4,0% (2,5% в 2024 году). Годовой рост тарифов на услуги зафиксирован на уровне 40,1% против 6,4% в 2024 году.
Уточняется, что в целом за год услуги ЖКХ подорожали в 2 раза, страховые услуги в виду изменения стоимости полиса ОСАГО - в 1,5 раза, транспортные- на 12,2%, бытовые - на 8,4%, услуги связи - на 4,7%, образования - на 4,4%.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
ФинансыМировая экономикаПРИДНЕСТРОВЬЕМОЛДАВИЯРУМЫНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала