https://1prime.ru/20260203/pmr-867156153.html

Инфляция в Приднестровье за 2025 год выросла почти в три раза

Инфляция в Приднестровье за 2025 год выросла почти в три раза - 03.02.2026, ПРАЙМ

Инфляция в Приднестровье за 2025 год выросла почти в три раза

Инфляция в Приднестровье в 2025 году составила 14,7%, что почти втрое выше показателя 2024 года (5,4%), сообщил Приднестровский республиканский банк, центробанк | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T17:23+0300

2026-02-03T17:23+0300

2026-02-03T17:23+0300

финансы

мировая экономика

приднестровье

молдавия

румыния

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_38:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_0d3b1cb8ffae55677cbca369d3dc8a56.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – ПРАЙМ. Инфляция в Приднестровье в 2025 году составила 14,7%, что почти втрое выше показателя 2024 года (5,4%), сообщил Приднестровский республиканский банк, центробанк Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "Приднестровье завершило 2025 год с инфляцией в 14,7% против 5,4% годом ранее", - говорится в информации, размещенной на сайте банка. Продовольственная инфляция на внутреннем рынке Приднестровья за 2025 год составила 10,2% (7,3% годом ранее). Рост цен на непродовольственные товары за 2025 год составил 4,0% (2,5% в 2024 году). Годовой рост тарифов на услуги зафиксирован на уровне 40,1% против 6,4% в 2024 году. Уточняется, что в целом за год услуги ЖКХ подорожали в 2 раза, страховые услуги в виду изменения стоимости полиса ОСАГО - в 1,5 раза, транспортные- на 12,2%, бытовые - на 8,4%, услуги связи - на 4,7%, образования - на 4,4%. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://1prime.ru/20260203/inflyatsiya-867144709.html

приднестровье

молдавия

румыния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, приднестровье, молдавия, румыния