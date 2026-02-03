https://1prime.ru/20260203/pmr-867156153.html
Инфляция в Приднестровье за 2025 год выросла почти в три раза
Инфляция в Приднестровье за 2025 год выросла почти в три раза - 03.02.2026, ПРАЙМ
Инфляция в Приднестровье за 2025 год выросла почти в три раза
Инфляция в Приднестровье в 2025 году составила 14,7%, что почти втрое выше показателя 2024 года (5,4%), сообщил Приднестровский республиканский банк, центробанк | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T17:23+0300
2026-02-03T17:23+0300
2026-02-03T17:23+0300
финансы
мировая экономика
приднестровье
молдавия
румыния
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_38:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_0d3b1cb8ffae55677cbca369d3dc8a56.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – ПРАЙМ. Инфляция в Приднестровье в 2025 году составила 14,7%, что почти втрое выше показателя 2024 года (5,4%), сообщил Приднестровский республиканский банк, центробанк Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "Приднестровье завершило 2025 год с инфляцией в 14,7% против 5,4% годом ранее", - говорится в информации, размещенной на сайте банка. Продовольственная инфляция на внутреннем рынке Приднестровья за 2025 год составила 10,2% (7,3% годом ранее). Рост цен на непродовольственные товары за 2025 год составил 4,0% (2,5% в 2024 году). Годовой рост тарифов на услуги зафиксирован на уровне 40,1% против 6,4% в 2024 году. Уточняется, что в целом за год услуги ЖКХ подорожали в 2 раза, страховые услуги в виду изменения стоимости полиса ОСАГО - в 1,5 раза, транспортные- на 12,2%, бытовые - на 8,4%, услуги связи - на 4,7%, образования - на 4,4%. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://1prime.ru/20260203/inflyatsiya-867144709.html
приднестровье
молдавия
румыния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_555:0:3286:2048_1920x0_80_0_0_90d13bf2dac5876122289742d2b9f116.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, приднестровье, молдавия, румыния
Финансы, Мировая экономика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ, РУМЫНИЯ
Инфляция в Приднестровье за 2025 год выросла почти в три раза
Инфляция в Приднестровье в 2025 году составила 14,7% процента
ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – ПРАЙМ. Инфляция в Приднестровье в 2025 году составила 14,7%, что почти втрое выше показателя 2024 года (5,4%), сообщил Приднестровский республиканский банк, центробанк Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"Приднестровье завершило 2025 год с инфляцией в 14,7% против 5,4% годом ранее", - говорится в информации, размещенной на сайте банка.
Новак озвучил прогноз по инфляции на 2026 год
Продовольственная инфляция на внутреннем рынке Приднестровья за 2025 год составила 10,2% (7,3% годом ранее). Рост цен на непродовольственные товары за 2025 год составил 4,0% (2,5% в 2024 году). Годовой рост тарифов на услуги зафиксирован на уровне 40,1% против 6,4% в 2024 году.
Уточняется, что в целом за год услуги ЖКХ подорожали в 2 раза, страховые услуги в виду изменения стоимости полиса ОСАГО - в 1,5 раза, транспортные- на 12,2%, бытовые - на 8,4%, услуги связи - на 4,7%, образования - на 4,4%.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.