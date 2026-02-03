Новак сообщил о высоком уровне роста потребительской активности

https://1prime.ru/20260203/potrebiteli-867145172.html

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Рост потребительской активности в 2025 году сохранился на высоком уровне, суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг вырос на 3% в годовом выражении, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Рост потребительской активности в 2025 году сохранился на высоком уровне, и суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг вырос на 3%", - заявил Новак, выступая на заседании комитета Совета Федерации РФ. Он также отметил, что рост общественного питания, в частности, составил 8,8% по сравнению с показателем 2024 года.

