03.02.2026
Новак сообщил о высоком уровне роста потребительской активности
Новак сообщил о высоком уровне роста потребительской активности - 03.02.2026, ПРАЙМ
Новак сообщил о высоком уровне роста потребительской активности
Рост потребительской активности в 2025 году сохранился на высоком уровне, суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг вырос на 3% | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T11:44+0300
2026-02-03T11:44+0300
россия
рф
александр новак
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1a/857936171_0:134:2561:1574_1920x0_80_0_0_0065f62aa8ddc0899396500ca857771d.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Рост потребительской активности в 2025 году сохранился на высоком уровне, суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг вырос на 3% в годовом выражении, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Рост потребительской активности в 2025 году сохранился на высоком уровне, и суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг вырос на 3%", - заявил Новак, выступая на заседании комитета Совета Федерации РФ. Он также отметил, что рост общественного питания, в частности, составил 8,8% по сравнению с показателем 2024 года.
рф
россия, рф, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Совет Федерации
11:44 03.02.2026
 
Новак сообщил о высоком уровне роста потребительской активности

Новак: рост потребительской активности в 2025 году сохранился на высоком уровне

© Фото : Пресс-служба Х5 GroupПродуктовый магазин
Продуктовый магазин
Продуктовый магазин. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба Х5 Group
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Рост потребительской активности в 2025 году сохранился на высоком уровне, суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг вырос на 3% в годовом выражении, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Рост потребительской активности в 2025 году сохранился на высоком уровне, и суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг вырос на 3%", - заявил Новак, выступая на заседании комитета Совета Федерации РФ.
Он также отметил, что рост общественного питания, в частности, составил 8,8% по сравнению с показателем 2024 года.
РОССИЯ РФ Александр Новак Совет Федерации
 
 
