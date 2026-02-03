Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приморье задержали вылет самолета из Владивостока в Москву - 03.02.2026
В Приморье задержали вылет самолета из Владивостока в Москву
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – ПРАЙМ. Свыше 300 человек ожидают вылета самолета из Владивостока в Москву, задержанного на девять часов из-за позднего прибытия борта, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня в аэропорту Владивосток по причине позднего прибытия воздушного судна задерживается вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" Владивосток–Москва, запланированного в 09.20 (02.20 мск - ред.). Расчетное время вылета в 18.00 (11.00 мск - ред.). Ожидают отправления свыше 300 пассажиров", - говорится в сообщении. Об изменении расписания пассажиры проинформированы заранее. Приморская транспортная прокуратура проводит мобильную приемную и контролирует предоставление пассажирам обязательных услуг на время ожидания.
В Приморье задержали вылет самолета из Владивостока в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – ПРАЙМ. Свыше 300 человек ожидают вылета самолета из Владивостока в Москву, задержанного на девять часов из-за позднего прибытия борта, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Сегодня в аэропорту Владивосток по причине позднего прибытия воздушного судна задерживается вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" Владивосток–Москва, запланированного в 09.20 (02.20 мск - ред.). Расчетное время вылета в 18.00 (11.00 мск - ред.). Ожидают отправления свыше 300 пассажиров", - говорится в сообщении.
Об изменении расписания пассажиры проинформированы заранее.
Приморская транспортная прокуратура проводит мобильную приемную и контролирует предоставление пассажирам обязательных услуг на время ожидания.
 
Заголовок открываемого материала