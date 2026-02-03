https://1prime.ru/20260203/primore-867139100.html
В Приморье задержали вылет самолета из Владивостока в Москву
В Приморье задержали вылет самолета из Владивостока в Москву - 03.02.2026, ПРАЙМ
В Приморье задержали вылет самолета из Владивостока в Москву
Свыше 300 человек ожидают вылета самолета из Владивостока в Москву, задержанного на девять часов из-за позднего прибытия борта, сообщает Дальневосточная... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T06:59+0300
2026-02-03T06:59+0300
2026-02-03T07:40+0300
бизнес
россия
владивосток
москва
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867139100.jpg?1770093646
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – ПРАЙМ. Свыше 300 человек ожидают вылета самолета из Владивостока в Москву, задержанного на девять часов из-за позднего прибытия борта, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня в аэропорту Владивосток по причине позднего прибытия воздушного судна задерживается вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" Владивосток–Москва, запланированного в 09.20 (02.20 мск - ред.). Расчетное время вылета в 18.00 (11.00 мск - ред.). Ожидают отправления свыше 300 пассажиров", - говорится в сообщении. Об изменении расписания пассажиры проинформированы заранее. Приморская транспортная прокуратура проводит мобильную приемную и контролирует предоставление пассажирам обязательных услуг на время ожидания.
владивосток
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владивосток, москва, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, МОСКВА, Аэрофлот
В Приморье задержали вылет самолета из Владивостока в Москву
В аэропорту Владивостока задержали вылет самолета в Москву из-за позднего прибытия борта
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – ПРАЙМ. Свыше 300 человек ожидают вылета самолета из Владивостока в Москву, задержанного на девять часов из-за позднего прибытия борта, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Сегодня в аэропорту Владивосток по причине позднего прибытия воздушного судна задерживается вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" Владивосток–Москва, запланированного в 09.20 (02.20 мск - ред.). Расчетное время вылета в 18.00 (11.00 мск - ред.). Ожидают отправления свыше 300 пассажиров", - говорится в сообщении.
Об изменении расписания пассажиры проинформированы заранее.
Приморская транспортная прокуратура проводит мобильную приемную и контролирует предоставление пассажирам обязательных услуг на время ожидания.