Названы самые востребованные профессии в российской металлургии - 03.02.2026, ПРАЙМ
Названы самые востребованные профессии в российской металлургии
Названы самые востребованные профессии в российской металлургии
Самые востребованные профессии в отечественной металлургии на сегодняшний день - это квалифицированные рабочие, инженеры, мастера цехов и машинисты спецтехники, | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T02:18+0300
2026-02-03T02:39+0300
промышленность
бизнес
россия
рф
superjob
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Самые востребованные профессии в отечественной металлургии на сегодняшний день - это квалифицированные рабочие, инженеры, мастера цехов и машинисты спецтехники, рассказали РИА Новости в сервисе SuperJob. "Вакансий в металлургической отрасли РФ за год стало немного меньше (минус 6%). Число резюме выросло за год на 13%. Наиболее востребованные категории персонала - квалифицированные рабочие, инженерно-технические работники, мастера цехов (участков работ) и машинисты спецтехники", - отметили аналитики сервиса. Анализируя рыночные тренды и скорость развития новых технологий, эксперты SuperJob считают, что в ближайшие 3-5 лет, вероятнее всего, сократится потребность в специалистах с высоким уровнем задействования ручного труда и мониторинга, чьи функции могут быть автоматизированы. В смежной горнодобывающей отрасли, которая является сырьевой базой металлургии, уже активно внедряются беспилотные самосвалы, автономные системы погрузки и разгрузки, а также системы дистанционного мониторинга, отмечают аналитики. Также, по мнению экспертов, к этой категории относятся операторы на участках с предсказуемыми технологическими процессами, где решения могут быть приведены к алгоритмам. Использование цифровых двойников для моделирования и контроля процессов может снизить потребность в персонале для постоянного ручного контроля. "При этом нужно учесть, что внедрение технологий приведет к появлению новых ролей, связанных с управлением сложными процессами и анализом данных. Нужны будут высококвалифицированные рабочие, управляющие (в том числе и дистанционно) роботизированными комплексами; инженеры, в чьи обязанности будет входить обслуживание и недопущение сбоев систем телеметрии; специалисты по информационной безопасности промышленных систем", - прогнозируют аналитики.
промышленность, бизнес, россия, рф, superjob
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, РФ, SuperJob
02:18 03.02.2026 (обновлено: 02:39 03.02.2026)
 
Названы самые востребованные профессии в российской металлургии

SuperJob: в металлургии востребованы инженеры, мастера цехов и машинисты спецтехники

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Самые востребованные профессии в отечественной металлургии на сегодняшний день - это квалифицированные рабочие, инженеры, мастера цехов и машинисты спецтехники, рассказали РИА Новости в сервисе SuperJob.
"Вакансий в металлургической отрасли РФ за год стало немного меньше (минус 6%). Число резюме выросло за год на 13%. Наиболее востребованные категории персонала - квалифицированные рабочие, инженерно-технические работники, мастера цехов (участков работ) и машинисты спецтехники", - отметили аналитики сервиса.
Анализируя рыночные тренды и скорость развития новых технологий, эксперты SuperJob считают, что в ближайшие 3-5 лет, вероятнее всего, сократится потребность в специалистах с высоким уровнем задействования ручного труда и мониторинга, чьи функции могут быть автоматизированы. В смежной горнодобывающей отрасли, которая является сырьевой базой металлургии, уже активно внедряются беспилотные самосвалы, автономные системы погрузки и разгрузки, а также системы дистанционного мониторинга, отмечают аналитики.
Также, по мнению экспертов, к этой категории относятся операторы на участках с предсказуемыми технологическими процессами, где решения могут быть приведены к алгоритмам. Использование цифровых двойников для моделирования и контроля процессов может снизить потребность в персонале для постоянного ручного контроля.
"При этом нужно учесть, что внедрение технологий приведет к появлению новых ролей, связанных с управлением сложными процессами и анализом данных. Нужны будут высококвалифицированные рабочие, управляющие (в том числе и дистанционно) роботизированными комплексами; инженеры, в чьи обязанности будет входить обслуживание и недопущение сбоев систем телеметрии; специалисты по информационной безопасности промышленных систем", - прогнозируют аналитики.
 
