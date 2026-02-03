https://1prime.ru/20260203/putin-867154086.html
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом", - говорится в сообщении.В ходе разговора Путин и Бен Сальман Аль Сауд условились предпринимать шаги по углублению сотрудничества в политической и экономической областях."Условлено и далее предпринимать совместные шаги по углублению сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях", - говорится в сообщении.Также обсуждалась совместная работа в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка."Обсуждены также ход совместной работы в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка, актуальная международная и региональная проблематика", - говорится в сообщении.
