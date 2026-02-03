Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
2026-02-03T16:29+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом", - говорится в сообщении.В ходе разговора Путин и Бен Сальман Аль Сауд условились предпринимать шаги по углублению сотрудничества в политической и экономической областях."Условлено и далее предпринимать совместные шаги по углублению сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях", - говорится в сообщении.Также обсуждалась совместная работа в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка."Обсуждены также ход совместной работы в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка, актуальная международная и региональная проблематика", - говорится в сообщении.
россия, общество , саудовская аравия, владимир путин, совет министров
16:29 03.02.2026
 
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии работу в формате "ОПЕК+"

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин разговаривает по телефону
Владимир Путин разговаривает по телефону
Владимир Путин разговаривает по телефону. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом", - говорится в сообщении.
В ходе разговора Путин и Бен Сальман Аль Сауд условились предпринимать шаги по углублению сотрудничества в политической и экономической областях.
"Условлено и далее предпринимать совместные шаги по углублению сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях", - говорится в сообщении.
Также обсуждалась совместная работа в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка.
"Обсуждены также ход совместной работы в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка, актуальная международная и региональная проблематика", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
