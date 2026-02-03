Путин собрал совещание по экономическим вопросам

https://1prime.ru/20260203/putin-867160418.html
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит во вторник первое в 2026 году совещание по экономическим вопросам. В совещании принимают участие члены экономического блока правительства. На повестке дня - обсуждение актуальных вопросов, связанных с социально-экономическим развитием страны. Предыдущее совещание по экономическим вопросам прошло в декабре 2025 года. Его ключевыми темами тогда стали повышение зарплат работников бюджетной сферы и увеличение пенсий. Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос дальнейшего снижения уровня бедности в России.
