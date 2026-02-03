Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин собрал совещание по экономическим вопросам - 03.02.2026
Политика
Путин собрал совещание по экономическим вопросам
Путин собрал совещание по экономическим вопросам - 03.02.2026, ПРАЙМ
Путин собрал совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин проводит во вторник первое в 2026 году совещание по экономическим вопросам. | 03.02.2026, ПРАЙМ
политика
россия
владимир путин
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит во вторник первое в 2026 году совещание по экономическим вопросам. В совещании принимают участие члены экономического блока правительства. На повестке дня - обсуждение актуальных вопросов, связанных с социально-экономическим развитием страны. Предыдущее совещание по экономическим вопросам прошло в декабре 2025 года. Его ключевыми темами тогда стали повышение зарплат работников бюджетной сферы и увеличение пенсий. Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос дальнейшего снижения уровня бедности в России.
Путин собрал совещание по экономическим вопросам

Путин проводит во вторник первое в 2026 году совещание по экономическим вопросам

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит во вторник первое в 2026 году совещание по экономическим вопросам.
В совещании принимают участие члены экономического блока правительства. На повестке дня - обсуждение актуальных вопросов, связанных с социально-экономическим развитием страны.
Предыдущее совещание по экономическим вопросам прошло в декабре 2025 года. Его ключевыми темами тогда стали повышение зарплат работников бюджетной сферы и увеличение пенсий. Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос дальнейшего снижения уровня бедности в России.
Химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике, заявил Путин
Вчера, 17:07
Вчера, 17:07
 
ПолитикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
