https://1prime.ru/20260203/putin-867160867.html
Путин потребовал добиться восстановления темпов роста российской экономики
Путин потребовал добиться восстановления темпов роста российской экономики - 03.02.2026, ПРАЙМ
Путин потребовал добиться восстановления темпов роста российской экономики
России надо добиться восстановления темпов роста экономики, наращивать инвестиционную активность, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T20:16+0300
2026-02-03T20:16+0300
2026-02-03T20:16+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860213533_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_8d14a4f8c33b6d83b7f7c4ea13a6cef4.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. России надо добиться восстановления темпов роста экономики, наращивать инвестиционную активность, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам надо добиться восстановления темпов роста отечественной экономики, улучшать деловой климат, наращивать инвестиционную активность с упором на увеличение производительности труда", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
https://1prime.ru/20260203/putin-867160418.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860213533_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_0bd1c833b6c69902de3f5d5f052a39f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин потребовал добиться восстановления темпов роста российской экономики
Путин: РФ надо восстановить темпы роста экономики и наращивать инвестиционную активность
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. России надо добиться восстановления темпов роста экономики, наращивать инвестиционную активность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам надо добиться восстановления темпов роста отечественной экономики, улучшать деловой климат, наращивать инвестиционную активность с упором на увеличение производительности труда", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Путин собрал совещание по экономическим вопросам