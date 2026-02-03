https://1prime.ru/20260203/putin-867160867.html

Путин потребовал добиться восстановления темпов роста российской экономики

Путин потребовал добиться восстановления темпов роста российской экономики - 03.02.2026, ПРАЙМ

Путин потребовал добиться восстановления темпов роста российской экономики

России надо добиться восстановления темпов роста экономики, наращивать инвестиционную активность, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T20:16+0300

2026-02-03T20:16+0300

2026-02-03T20:16+0300

экономика

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860213533_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_8d14a4f8c33b6d83b7f7c4ea13a6cef4.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. России надо добиться восстановления темпов роста экономики, наращивать инвестиционную активность, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам надо добиться восстановления темпов роста отечественной экономики, улучшать деловой климат, наращивать инвестиционную активность с упором на увеличение производительности труда", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

https://1prime.ru/20260203/putin-867160418.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин