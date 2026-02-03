ВВП России вырос на процент в 2025 году, заявил Путин

https://1prime.ru/20260203/putin-867161847.html
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. ВВП России вырос на 1% в прошлом году, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отмечу, что по итогам прошлого года ВВП России прибавил 1%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
