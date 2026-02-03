https://1prime.ru/20260203/putin-867162270.html
Путин назвал повышение производительности труда приоритетом России
политика
россия
промышленность
рф
владимир путин
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал повышение производительности труда приоритетной задачей для РФ в условиях дефицита кадров в ряде секторов экономики. "Повышение производительности труда - это приоритетная задача в условиях дефицита кадров в отдельных секторах и отраслях", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
рф
