Путин назвал повышение производительности труда приоритетом России

Президент России Владимир Путин назвал повышение производительности труда приоритетной задачей для РФ в условиях дефицита кадров в ряде секторов экономики. | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T20:46+0300

политика

россия

промышленность

рф

владимир путин

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал повышение производительности труда приоритетной задачей для РФ в условиях дефицита кадров в ряде секторов экономики. "Повышение производительности труда - это приоритетная задача в условиях дефицита кадров в отдельных секторах и отраслях", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

рф

2026

россия, промышленность, рф, владимир путин