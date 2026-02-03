https://1prime.ru/20260203/putin-867163757.html
Путин призвал сделать структуру занятости более эффективной
Путин призвал сделать структуру занятости более эффективной - 03.02.2026, ПРАЙМ
Путин призвал сделать структуру занятости более эффективной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно сделать структуру занятости более эффективной за счет современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T21:11+0300
2026-02-03T21:11+0300
2026-02-03T21:11+0300
политика
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0d/857527865_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_dad1325337114fb7d8b294a6c93ac2c5.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно сделать структуру занятости более эффективной за счет современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. "Также прошу коллег уделять повышенное внимание улучшению структуры занятости в экономике. Нам важно сделать ее более эффективной за счет создания современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в секторах с высокой производительностью труда", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
https://1prime.ru/20260203/putin-867162270.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0d/857527865_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_21d81723e91a6629e119a936e97b760e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
Путин призвал сделать структуру занятости более эффективной
Путин: важно улучшить структуру занятости за счет хорошо оплачиваемых рабочих мест