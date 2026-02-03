Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
Путин призвал сделать структуру занятости более эффективной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно сделать структуру занятости более эффективной за счет современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест.
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно сделать структуру занятости более эффективной за счет современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. "Также прошу коллег уделять повышенное внимание улучшению структуры занятости в экономике. Нам важно сделать ее более эффективной за счет создания современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в секторах с высокой производительностью труда", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
21:11 03.02.2026
 
Путин призвал сделать структуру занятости более эффективной

Путин: важно улучшить структуру занятости за счет хорошо оплачиваемых рабочих мест

© РИА Новости . Гавриил Григоров
 Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Гавриил Григоров
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно сделать структуру занятости более эффективной за счет современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест.
"Также прошу коллег уделять повышенное внимание улучшению структуры занятости в экономике. Нам важно сделать ее более эффективной за счет создания современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в секторах с высокой производительностью труда", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Путин назвал повышение производительности труда приоритетом России
Политика
 
 
