Путин призвал сделать структуру занятости более эффективной

2026-02-03T21:11+0300

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно сделать структуру занятости более эффективной за счет современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. "Также прошу коллег уделять повышенное внимание улучшению структуры занятости в экономике. Нам важно сделать ее более эффективной за счет создания современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в секторах с высокой производительностью труда", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

