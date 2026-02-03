https://1prime.ru/20260203/putin-867164923.html
Влияние роста НДС на цены в России будет краткосрочным, заявил Путин
2026-02-03T21:37+0300
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по оценке экономического блока, влияние роста НДС на цены в России будет краткосрочным. Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров. "По оценкам и правительства, и Центрального банка, то есть, уважаемые коллеги, по вашим оценкам, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам. Ранее Путин выражал надежду, что повышение НДС будет временной мерой. Он отмечал, что цель повышения налога заключалась в достижении сбалансированности бюджета.
