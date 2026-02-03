Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Влияние роста НДС на цены в России будет краткосрочным, заявил Путин - 03.02.2026
Влияние роста НДС на цены в России будет краткосрочным, заявил Путин
Влияние роста НДС на цены в России будет краткосрочным, заявил Путин - 03.02.2026, ПРАЙМ
Влияние роста НДС на цены в России будет краткосрочным, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по оценке экономического блока, влияние роста НДС на цены в России будет краткосрочным. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T21:37+0300
2026-02-03T21:37+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857562111_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_964febe382e54ac5e71e1c272d793104.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по оценке экономического блока, влияние роста НДС на цены в России будет краткосрочным. Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров. "По оценкам и правительства, и Центрального банка, то есть, уважаемые коллеги, по вашим оценкам, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам. Ранее Путин выражал надежду, что повышение НДС будет временной мерой. Он отмечал, что цель повышения налога заключалась в достижении сбалансированности бюджета.
рф
россия, рф, владимир путин, центральные банки
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, центральные банки
21:37 03.02.2026
 
Влияние роста НДС на цены в России будет краткосрочным, заявил Путин

Путин: по оценке экономического блока, влияние роста НДС на цены в РФ будет краткосрочным

Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по оценке экономического блока, влияние роста НДС на цены в России будет краткосрочным.
Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров.
"По оценкам и правительства, и Центрального банка, то есть, уважаемые коллеги, по вашим оценкам, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Ранее Путин выражал надежду, что повышение НДС будет временной мерой. Он отмечал, что цель повышения налога заключалась в достижении сбалансированности бюджета.
Заголовок открываемого материала