Экс-сотрудники дирекции РосКапСтроя в Бурятии пойдут под суд за мошенничество
УЛАН-УДЭ, 3 фев - ПРАЙМ. Экс-сотрудники дирекции "РосКапСтроя" в Бурятии пойдут под суд за 29 фактов мошенничества и подлога при строительстве двух школ, сообщило региональное СУСК РФ.
"Следственным отделом по Советскому району города Улан-Удэ СУСК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых бывших должностных лиц обособленного подразделения "Дирекция в Республике Бурятия" федерального автономного учреждения "РосКапСтрой". В зависимости от роли и объема противоправных действий они обвиняются в совершении в общей сложности 29 преступлений, предусмотренных п. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной и иной личной заинтересованности, с причинением тяжких последствий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в рамках республиканской госпрограммы "Развитие образования и науки" в 2022 году в Улан-Удэ и селе Иволгинск велось строительство двух новых школ. Подрядчиком выступала местная стройфирма. На основании договора функциями техзаказчика с полномочиями по проведению строительного контроля при возведении школ были наделены должностные лица обособленного подразделения "Дирекция в Республике Бурятия" ФАУ "РосКапСтрой".
"В период строительства руководитель дирекции, его заместитель, руководитель проектов, а также два ведущих инженера, вступив в преступный сговор, действуя в угоду интересам подрядчика, визировали и подписывали акты с заведомо ложными сведениями об объемах, видах и стоимости выполненных работ. На основании указанных официальных документов на счета застройщика осуществлялся перевод бюджетных денежных средств", - отметили в СК.
По данным следствия, подрядчику незаконно были перечислены по одной школе почти 15 миллионов рублей, по второй - почти 6 миллионов рублей.
В данное время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении подрядчика уже вынесен обвинительный приговор.