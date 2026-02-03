Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-сотрудники дирекции РосКапСтроя в Бурятии пойдут под суд - 03.02.2026, ПРАЙМ
Экс-сотрудники дирекции РосКапСтроя в Бурятии пойдут под суд
Экс-сотрудники дирекции РосКапСтроя в Бурятии пойдут под суд - 03.02.2026, ПРАЙМ
Экс-сотрудники дирекции РосКапСтроя в Бурятии пойдут под суд
Экс-сотрудники дирекции "РосКапСтроя" в Бурятии пойдут под суд за 29 фактов мошенничества и подлога при строительстве двух школ, сообщило региональное СУСК РФ. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T08:31+0300
2026-02-03T08:31+0300
бизнес
общество
бурятия
улан-удэ
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg
УЛАН-УДЭ, 3 фев - ПРАЙМ. Экс-сотрудники дирекции "РосКапСтроя" в Бурятии пойдут под суд за 29 фактов мошенничества и подлога при строительстве двух школ, сообщило региональное СУСК РФ. "Следственным отделом по Советскому району города Улан-Удэ СУСК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых бывших должностных лиц обособленного подразделения "Дирекция в Республике Бурятия" федерального автономного учреждения "РосКапСтрой". В зависимости от роли и объема противоправных действий они обвиняются в совершении в общей сложности 29 преступлений, предусмотренных п. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной и иной личной заинтересованности, с причинением тяжких последствий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в рамках республиканской госпрограммы "Развитие образования и науки" в 2022 году в Улан-Удэ и селе Иволгинск велось строительство двух новых школ. Подрядчиком выступала местная стройфирма. На основании договора функциями техзаказчика с полномочиями по проведению строительного контроля при возведении школ были наделены должностные лица обособленного подразделения "Дирекция в Республике Бурятия" ФАУ "РосКапСтрой". "В период строительства руководитель дирекции, его заместитель, руководитель проектов, а также два ведущих инженера, вступив в преступный сговор, действуя в угоду интересам подрядчика, визировали и подписывали акты с заведомо ложными сведениями об объемах, видах и стоимости выполненных работ. На основании указанных официальных документов на счета застройщика осуществлялся перевод бюджетных денежных средств", - отметили в СК. По данным следствия, подрядчику незаконно были перечислены по одной школе почти 15 миллионов рублей, по второй - почти 6 миллионов рублей. В данное время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении подрядчика уже вынесен обвинительный приговор.
бурятия
улан-удэ
рф
бизнес, общество , бурятия, улан-удэ, рф, ск рф
Бизнес, Общество , Бурятия, Улан-Удэ, РФ, СК РФ
08:31 03.02.2026
 
Экс-сотрудники дирекции РосКапСтроя в Бурятии пойдут под суд

Экс-сотрудники дирекции РосКапСтроя в Бурятии пойдут под суд за мошенничество

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
УЛАН-УДЭ, 3 фев - ПРАЙМ. Экс-сотрудники дирекции "РосКапСтроя" в Бурятии пойдут под суд за 29 фактов мошенничества и подлога при строительстве двух школ, сообщило региональное СУСК РФ.
"Следственным отделом по Советскому району города Улан-Удэ СУСК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых бывших должностных лиц обособленного подразделения "Дирекция в Республике Бурятия" федерального автономного учреждения "РосКапСтрой". В зависимости от роли и объема противоправных действий они обвиняются в совершении в общей сложности 29 преступлений, предусмотренных п. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной и иной личной заинтересованности, с причинением тяжких последствий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в рамках республиканской госпрограммы "Развитие образования и науки" в 2022 году в Улан-Удэ и селе Иволгинск велось строительство двух новых школ. Подрядчиком выступала местная стройфирма. На основании договора функциями техзаказчика с полномочиями по проведению строительного контроля при возведении школ были наделены должностные лица обособленного подразделения "Дирекция в Республике Бурятия" ФАУ "РосКапСтрой".
"В период строительства руководитель дирекции, его заместитель, руководитель проектов, а также два ведущих инженера, вступив в преступный сговор, действуя в угоду интересам подрядчика, визировали и подписывали акты с заведомо ложными сведениями об объемах, видах и стоимости выполненных работ. На основании указанных официальных документов на счета застройщика осуществлялся перевод бюджетных денежных средств", - отметили в СК.
По данным следствия, подрядчику незаконно были перечислены по одной школе почти 15 миллионов рублей, по второй - почти 6 миллионов рублей.
В данное время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении подрядчика уже вынесен обвинительный приговор.
БизнесОбществоБурятияУлан-УдэРФСК РФ
 
 
