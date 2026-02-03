https://1prime.ru/20260203/rossija-867135494.html
Названа единственная авиакомпания, летающая между Россией и Афганистаном
2026-02-03T01:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867135494.jpg?1770070680
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Единственной авиакомпанией, летающей между Россией и Афганистаном, остается Ariana Afghan Airlines, другие перевозчики из обеих стран заявки на такие рейсы не подавали, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
"В настоящее время единственной авиакомпанией, выполняющей рейсы между Россией и Афганистаном, является Ariana Afghan Airlines. Другие авиаперевозчики Афганистана заявок на выполнение рейсов между Россией и Афганистаном не подавали. Заинтересованность российских авиакомпаний в выполнении полетов в Афганистан также отсутствует", - рассказали в Минтрансе.
Сейчас авиасообщение России и Афганистана ограничивается еженедельными рейсами авиакомпании Ariana Afghan Airlines между Кабулом и московским аэропортом "Шереметьево".
Минтранс назвал единственную авиакомпанию, летающую между Россией и Афганистаном
