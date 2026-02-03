Россияне рассказали, что планируют в 2026 году

https://1prime.ru/20260203/rossijane-867135933.html

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Россияне в 2026 году чаще всего планируют сделать ремонт, начать вести здоровый образ жизни, съездить в незабываемое путешествие и заняться новым хобби, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "Большинство участников опроса (43,1%) планируют сделать в течение ближайшего года ремонт. Еще 35,9% пообещали себе начать вести здоровый образ жизни, 28,8% мечтают совершить незабываемое путешествие, а 26,8% - заняться новым хобби", - говорится в исследовании, в котором предлагался множественный выбор. Каждый пятый опрошенный намерен в текущем году начать свое дело. Еще 15,7% хотели бы купить автомобиль, а 11,1% - недвижимость. Также 10,5% опрошенных планируют создать семью, 7,8% - завести детей. Дороже всего обойдется россиянам покупка недвижимости. Четверо из десяти, запланировавших такие траты в этом году, готовятся потратить на эти цели до 5 миллионов рублей, треть - до 10 миллионов рублей, а каждый одиннадцатый - до 20 миллионов рублей или дороже. При этом на открытие бизнеса почти треть, планирующих такое начинание, готовится потратить до 5 миллионов рублей. По четверти оценили стартовые вложения в пределах одного миллиона рублей и 500 тысяч рублей. Аналитики отметили, что нашлись и те, кто заявил, что сумма для запуска своего дела неважна, было бы желание. Такого мнения придерживаются 5,2% опрошенных, добавили они.

