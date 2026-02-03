https://1prime.ru/20260203/rossijane-867139016.html
Россияне назвали препятствия для использования банковских продуктов
2026-02-03T06:59+0300
финансы
банки
россия
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Россияне назвали препятствия для использования финансовых банковских продуктов - среди них низкий уровень финансовой грамотности, непонимание механики работы продуктов, а также страх перед мошенниками, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Главным препятствием для использования новых финансовых продуктов 39% опрошенных назвали низкий уровень финансовой грамотности и непонимание механики работы продуктов. На втором месте - недоверие к организациям и страх перед мошенниками (35%)", - говорится в исследовании.
Также отмечается, что сложность интерфейсов приложений беспокоит лишь 14% пользователей, а высокие комиссии и стоимость обслуживания являются барьером для 8% респондентов.
Согласно результатам исследования, традиционные сберегательные инструменты продолжают удерживать статус основного способа сохранения средств, опережая программы лояльности и цифровые сервисы контроля бюджета - 40% респондентов считают именно накопительные счета и вклады с ежемесячной капитализацией наиболее эффективным инструментом экономии.
"Несмотря на популярность банковского маркетинга, программы лояльности и кешбэк помогают существенно экономить только 26% опрошенных. Каждый пятый (20%) использует для контроля расходов и планирования бюджета мобильные приложения, а 7% опрошенных вовсе не используют специальные инструменты для экономии", - говорится в материалах.
В исследовании принимали участие 1500 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.
