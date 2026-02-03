https://1prime.ru/20260203/ryba-867147193.html
"Красное и Белое" сняло с продажи рыбную продукцию, в которой нашли ртуть
2026-02-03T12:07+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Ритейлер "Красное и Белое" до выяснения причин снял с продажи рыбную продукцию торговой марки "Сухогруз" после сообщений об обнаружении в ней ртути и соответствующего предписания Роспотребнадзора, с поставщиком проводится работа, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой сети. Накануне в управлении Роспотребнадзора по Москве агентству сообщили о начале эпидрасследования на фоне сообщений об обнаружении ртути в сушено-вяленой пищевой рыбной продукции торговой марки "Сухогруз", купленной в ритейлере "Красное и Белое". Там уточнили, что юридическому лицу "Альфа-М" сети "Красное и белое" выдано предписание о приостановке реализации потенциально опасной пищевой продукции. "Сообщаем, что товар снят с продажи до выяснений всех причин, с поставщиком проводится работа", - сообщили в пресс-службе торговой сети.
