"Красное и Белое" сняло с продажи рыбную продукцию, в которой нашли ртуть - 03.02.2026
"Красное и Белое" сняло с продажи рыбную продукцию, в которой нашли ртуть
"Красное и Белое" сняло с продажи рыбную продукцию, в которой нашли ртуть - 03.02.2026, ПРАЙМ
"Красное и Белое" сняло с продажи рыбную продукцию, в которой нашли ртуть
Ритейлер "Красное и Белое" до выяснения причин снял с продажи рыбную продукцию торговой марки "Сухогруз" после сообщений об обнаружении в ней ртути и... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T12:07+0300
2026-02-03T13:10+0300
бизнес
россия
промышленность
москва
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860298742_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_34f9f8b3ab9393707c7bcc09f15c9288.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Ритейлер "Красное и Белое" до выяснения причин снял с продажи рыбную продукцию торговой марки "Сухогруз" после сообщений об обнаружении в ней ртути и соответствующего предписания Роспотребнадзора, с поставщиком проводится работа, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой сети. Накануне в управлении Роспотребнадзора по Москве агентству сообщили о начале эпидрасследования на фоне сообщений об обнаружении ртути в сушено-вяленой пищевой рыбной продукции торговой марки "Сухогруз", купленной в ритейлере "Красное и Белое". Там уточнили, что юридическому лицу "Альфа-М" сети "Красное и белое" выдано предписание о приостановке реализации потенциально опасной пищевой продукции. "Сообщаем, что товар снят с продажи до выяснений всех причин, с поставщиком проводится работа", - сообщили в пресс-службе торговой сети.
москва
12:07 03.02.2026 (обновлено: 13:10 03.02.2026)
 
"Красное и Белое" сняло с продажи рыбную продукцию, в которой нашли ртуть

"Красное и Белое" сняло с продажи рыбу "Сухогруз" после обнаружения ртути

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Ритейлер "Красное и Белое" до выяснения причин снял с продажи рыбную продукцию торговой марки "Сухогруз" после сообщений об обнаружении в ней ртути и соответствующего предписания Роспотребнадзора, с поставщиком проводится работа, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой сети.
Накануне в управлении Роспотребнадзора по Москве агентству сообщили о начале эпидрасследования на фоне сообщений об обнаружении ртути в сушено-вяленой пищевой рыбной продукции торговой марки "Сухогруз", купленной в ритейлере "Красное и Белое". Там уточнили, что юридическому лицу "Альфа-М" сети "Красное и белое" выдано предписание о приостановке реализации потенциально опасной пищевой продукции.
"Сообщаем, что товар снят с продажи до выяснений всех причин, с поставщиком проводится работа", - сообщили в пресс-службе торговой сети.
"Руспродсоюз" назвал самые подешевевшие за год продукты
31 января, 04:47
 
БизнесРОССИЯПромышленностьМОСКВАРоспотребнадзор
 
 
