Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,64 процента

Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,64 процента

2026-02-03T18:59+0300

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника подрос на 0,64%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,64% - до 2 786,15 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,69%, до 1 140,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,03% - до 1 158,24 пункта.

