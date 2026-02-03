Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом - 03.02.2026
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом - 03.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника умеренным ростом на ожиданиях возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Украине, | 03.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника умеренным ростом на ожиданиях возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Украине, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,64% - до 2 786,15 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,69%, до 1 140,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,03%, до 1 158,24 пункта. Апрельский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дорожал на 0,97%, до 66,97 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня вернулся к росту, подбираясь к 2800 пунктов. Инвесторы ждут возобновления переговоров по Украине. Сырьевые активы, включая нефть и драгметаллы, завершили коррекцию и пошли в отскок. Рубль понемногу слабеет. На рынке крепнет мнение, что ЦБ 13 февраля понизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Китайские биржевые индексы также вернулись в плюс, добавил он. "Геополитические новости были смешанными. С одной стороны, рынок ждет продвижений на новом раунде переговоров. С другой стороны, пока ключевые вопросы так и остаются нерешенными... На ряд бумаг значимое влияние оказывали и корпоративные события", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург", добавив, что инвесторы также следили за темой закупок российской нефти Индией. "Индикаторы в целом сохраняют базу для развития роста при положении выше поддержек 2755 пунктов и 1120 пунктов. В среду и четверг на настроения могут влиять сигналы с очередного раунда трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Позитивным сигналом для российских акций являются попытки восстановления цен на нефть и металлы", - считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста - акции "Камаза" (+6,74%), "Селигдара" (+4,77%), "Инарктики" (+3,28%), "Ростелекома" (+2,62%) и префы "Мечела" (+2,49%). "Операционные и финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2025 представили в "Северстали" (+0,3%). EBITDA за четвертый квартал оказался ниже прогнозов, сократившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сокращение к третьему кварталу составило 34%. Совет директоров компании принял решение не выплачивать дивиденды за четвертый квартал", - отметил Андрей Алексеев из УК "Первая". Результат "Аэрофлота" (+0,09%) был более позитивным: в 2025 году он нарастил выручку по РСБУ на 6,7% и получил 11,8 миллиарда рублей скорректированной прибыли, добавил эксперт. В лидерах снижения - акции "ТГК-1" (−2,92%), "ОГК-2" (−1,57%), "М.Видео" (−1,55%), "Генетико" (−1,34%) и ВТБ (−0,91%). Прогнозы "Как ожидается, завтра начнется очередной раунд переговоров в ОАЭ в формате трехсторонней группы РФ-США-Украина. Инвесторы будут ждать новых сигналов, в отсутствие ярких новостей боковик может продолжиться. Прогноз по индексу Мосбиржи на 4 февраля – 2750-2850 пунктов", - поделился Шепелев. "В целом индекс Мосбиржи в среду может двигаться вблизи 2775-2815 пунктов в ожидании новых вводных как со стороны геополитики, так и со стороны вечерней ценовой статистики", - прогнозирует Григорьев.
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом

Российский рынок акций закрылся умеренным ростом на ожиданиях возобновления переговоров

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника умеренным ростом на ожиданиях возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Украине, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,64% - до 2 786,15 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,69%, до 1 140,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,03%, до 1 158,24 пункта.
Апрельский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дорожал на 0,97%, до 66,97 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи сегодня вернулся к росту, подбираясь к 2800 пунктов. Инвесторы ждут возобновления переговоров по Украине. Сырьевые активы, включая нефть и драгметаллы, завершили коррекцию и пошли в отскок. Рубль понемногу слабеет. На рынке крепнет мнение, что ЦБ 13 февраля понизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Китайские биржевые индексы также вернулись в плюс, добавил он.
"Геополитические новости были смешанными. С одной стороны, рынок ждет продвижений на новом раунде переговоров. С другой стороны, пока ключевые вопросы так и остаются нерешенными... На ряд бумаг значимое влияние оказывали и корпоративные события", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург", добавив, что инвесторы также следили за темой закупок российской нефти Индией.
"Индикаторы в целом сохраняют базу для развития роста при положении выше поддержек 2755 пунктов и 1120 пунктов. В среду и четверг на настроения могут влиять сигналы с очередного раунда трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Позитивным сигналом для российских акций являются попытки восстановления цен на нефть и металлы", - считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Лидеры роста и снижения котировок

В лидерах роста - акции "Камаза" (+6,74%), "Селигдара" (+4,77%), "Инарктики" (+3,28%), "Ростелекома" (+2,62%) и префы "Мечела" (+2,49%).
"Операционные и финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2025 представили в "Северстали" (+0,3%). EBITDA за четвертый квартал оказался ниже прогнозов, сократившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сокращение к третьему кварталу составило 34%. Совет директоров компании принял решение не выплачивать дивиденды за четвертый квартал", - отметил Андрей Алексеев из УК "Первая".
Результат "Аэрофлота" (+0,09%) был более позитивным: в 2025 году он нарастил выручку по РСБУ на 6,7% и получил 11,8 миллиарда рублей скорректированной прибыли, добавил эксперт.
В лидерах снижения - акции "ТГК-1" (−2,92%), "ОГК-2" (−1,57%), "М.Видео" (−1,55%), "Генетико" (−1,34%) и ВТБ (−0,91%).

Прогнозы

"Как ожидается, завтра начнется очередной раунд переговоров в ОАЭ в формате трехсторонней группы РФ-США-Украина. Инвесторы будут ждать новых сигналов, в отсутствие ярких новостей боковик может продолжиться. Прогноз по индексу Мосбиржи на 4 февраля – 2750-2850 пунктов", - поделился Шепелев.
"В целом индекс Мосбиржи в среду может двигаться вблизи 2775-2815 пунктов в ожидании новых вводных как со стороны геополитики, так и со стороны вечерней ценовой статистики", - прогнозирует Григорьев.
