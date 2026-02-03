Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом
Российский рынок акций закрылся умеренным ростом на ожиданиях возобновления переговоров
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника умеренным ростом на ожиданиях возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Украине, следует из данных Московской биржи.
Апрельский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дорожал на 0,97%, до 66,97 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи сегодня вернулся к росту, подбираясь к 2800 пунктов. Инвесторы ждут возобновления переговоров по Украине. Сырьевые активы, включая нефть и драгметаллы, завершили коррекцию и пошли в отскок. Рубль понемногу слабеет. На рынке крепнет мнение, что ЦБ 13 февраля понизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Китайские биржевые индексы также вернулись в плюс, добавил он.
"Геополитические новости были смешанными. С одной стороны, рынок ждет продвижений на новом раунде переговоров. С другой стороны, пока ключевые вопросы так и остаются нерешенными... На ряд бумаг значимое влияние оказывали и корпоративные события", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург", добавив, что инвесторы также следили за темой закупок российской нефти Индией.
"Индикаторы в целом сохраняют базу для развития роста при положении выше поддержек 2755 пунктов и 1120 пунктов. В среду и четверг на настроения могут влиять сигналы с очередного раунда трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Позитивным сигналом для российских акций являются попытки восстановления цен на нефть и металлы", - считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Лидеры роста и снижения котировок
В лидерах роста - акции "Камаза" (+6,74%), "Селигдара" (+4,77%), "Инарктики" (+3,28%), "Ростелекома" (+2,62%) и префы "Мечела" (+2,49%).
"Операционные и финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2025 представили в "Северстали" (+0,3%). EBITDA за четвертый квартал оказался ниже прогнозов, сократившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сокращение к третьему кварталу составило 34%. Совет директоров компании принял решение не выплачивать дивиденды за четвертый квартал", - отметил Андрей Алексеев из УК "Первая".
Результат "Аэрофлота" (+0,09%) был более позитивным: в 2025 году он нарастил выручку по РСБУ на 6,7% и получил 11,8 миллиарда рублей скорректированной прибыли, добавил эксперт.
Прогнозы
"В целом индекс Мосбиржи в среду может двигаться вблизи 2775-2815 пунктов в ожидании новых вводных как со стороны геополитики, так и со стороны вечерней ценовой статистики", - прогнозирует Григорьев.