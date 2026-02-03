https://1prime.ru/20260203/serbiya-867164429.html

Сербия ожидает, что будет получать газ из России по наилучшей цене

Сербия ожидает, что будет получать газ из России по наилучшей цене - 03.02.2026, ПРАЙМ

Сербия ожидает, что будет получать газ из России по наилучшей цене

Министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович выразил ожидание, что страна будет получать | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T21:27+0300

2026-02-03T21:27+0300

2026-02-03T21:27+0300

экономика

газ

сербия

рф

белград

максим решетников

србиягаз

ес

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_ce37e390f395e72ccab069fd30278b6b.jpg

БЕЛГРАД, 3 фев – ПРАЙМ. Министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович выразил ожидание, что страна будет получать газ из РФ весь 2026 год по наилучшей цене и по наилучшим условиям. Попович, который является сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК), встретился во вторник в Москве с сопредседателем МПК с российской стороны министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. "Министр Ненад Попович после встречи отметил, что Сербия в течение всего 2026 года будет получать российский газ по наилучшей цене в Европе и по наилучшим условиям", - сообщила пресс-служба сербского министра. Он также сказал, что совместно с Решетниковым наметили следующее заседание МПК весной 2026 года в Белграде. Оно ожидалось в конце ноября 2025 года, но было перенесено. Предыдущее заседание российско-сербской межправкомиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось после трехлетнего перерыва в ноябре 2024 года в Санкт-Петербурге. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил в декабре 2025 года, что российский газ остается самым благоприятным по цене для Сербии до вступления в силу ограничений ЕС в 2028 году, Белград по новому договору с "Газпромом" до 31 марта получает 10 млн кубометров газа в сутки, что с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью обеспечит ее потребности.

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866893345.html

сербия

рф

белград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, сербия, рф, белград, максим решетников, србиягаз, ес, газпром