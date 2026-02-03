https://1prime.ru/20260203/serbiya-867164429.html
Сербия ожидает, что будет получать газ из России по наилучшей цене
Сербия ожидает, что будет получать газ из России по наилучшей цене - 03.02.2026, ПРАЙМ
Сербия ожидает, что будет получать газ из России по наилучшей цене
Министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович выразил ожидание, что страна будет получать | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T21:27+0300
2026-02-03T21:27+0300
2026-02-03T21:27+0300
экономика
газ
сербия
рф
белград
максим решетников
србиягаз
ес
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_ce37e390f395e72ccab069fd30278b6b.jpg
БЕЛГРАД, 3 фев – ПРАЙМ. Министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович выразил ожидание, что страна будет получать газ из РФ весь 2026 год по наилучшей цене и по наилучшим условиям. Попович, который является сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК), встретился во вторник в Москве с сопредседателем МПК с российской стороны министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. "Министр Ненад Попович после встречи отметил, что Сербия в течение всего 2026 года будет получать российский газ по наилучшей цене в Европе и по наилучшим условиям", - сообщила пресс-служба сербского министра. Он также сказал, что совместно с Решетниковым наметили следующее заседание МПК весной 2026 года в Белграде. Оно ожидалось в конце ноября 2025 года, но было перенесено. Предыдущее заседание российско-сербской межправкомиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось после трехлетнего перерыва в ноябре 2024 года в Санкт-Петербурге. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил в декабре 2025 года, что российский газ остается самым благоприятным по цене для Сербии до вступления в силу ограничений ЕС в 2028 году, Белград по новому договору с "Газпромом" до 31 марта получает 10 млн кубометров газа в сутки, что с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью обеспечит ее потребности.
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866893345.html
сербия
рф
белград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_2e74fab0bf4e04bacbe7d9fed365ecc0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, сербия, рф, белград, максим решетников, србиягаз, ес, газпром
Экономика, Газ, СЕРБИЯ, РФ, БЕЛГРАД, Максим Решетников, Србиягаз, ЕС, Газпром
Сербия ожидает, что будет получать газ из России по наилучшей цене
Сербский министр ожидает, что газ из РФ будет поступать весь 2026 год по наилучшей цене