Сербия ожидает, что будет получать газ из России по наилучшей цене - 03.02.2026
Сербия ожидает, что будет получать газ из России по наилучшей цене
Сербия ожидает, что будет получать газ из России по наилучшей цене - 03.02.2026, ПРАЙМ
Сербия ожидает, что будет получать газ из России по наилучшей цене
Министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович выразил ожидание, что страна будет получать | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T21:27+0300
2026-02-03T21:27+0300
БЕЛГРАД, 3 фев – ПРАЙМ. Министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович выразил ожидание, что страна будет получать газ из РФ весь 2026 год по наилучшей цене и по наилучшим условиям. Попович, который является сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК), встретился во вторник в Москве с сопредседателем МПК с российской стороны министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. "Министр Ненад Попович после встречи отметил, что Сербия в течение всего 2026 года будет получать российский газ по наилучшей цене в Европе и по наилучшим условиям", - сообщила пресс-служба сербского министра. Он также сказал, что совместно с Решетниковым наметили следующее заседание МПК весной 2026 года в Белграде. Оно ожидалось в конце ноября 2025 года, но было перенесено. Предыдущее заседание российско-сербской межправкомиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось после трехлетнего перерыва в ноябре 2024 года в Санкт-Петербурге. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил в декабре 2025 года, что российский газ остается самым благоприятным по цене для Сербии до вступления в силу ограничений ЕС в 2028 году, Белград по новому договору с "Газпромом" до 31 марта получает 10 млн кубометров газа в сутки, что с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью обеспечит ее потребности.
21:27 03.02.2026
 
Сербия ожидает, что будет получать газ из России по наилучшей цене

Сербский министр ожидает, что газ из РФ будет поступать весь 2026 год по наилучшей цене

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
БЕЛГРАД, 3 фев – ПРАЙМ. Министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович выразил ожидание, что страна будет получать газ из РФ весь 2026 год по наилучшей цене и по наилучшим условиям.
Попович, который является сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК), встретился во вторник в Москве с сопредседателем МПК с российской стороны министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.
"Министр Ненад Попович после встречи отметил, что Сербия в течение всего 2026 года будет получать российский газ по наилучшей цене в Европе и по наилучшим условиям", - сообщила пресс-служба сербского министра.
Он также сказал, что совместно с Решетниковым наметили следующее заседание МПК весной 2026 года в Белграде. Оно ожидалось в конце ноября 2025 года, но было перенесено.
Предыдущее заседание российско-сербской межправкомиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось после трехлетнего перерыва в ноябре 2024 года в Санкт-Петербурге.
Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил в декабре 2025 года, что российский газ остается самым благоприятным по цене для Сербии до вступления в силу ограничений ЕС в 2028 году, Белград по новому договору с "Газпромом" до 31 марта получает 10 млн кубометров газа в сутки, что с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью обеспечит ее потребности.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз
25 января, 22:44
 
