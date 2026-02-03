Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена серебра растет более чем на десять процентов - 03.02.2026
Биржевая цена серебра растет более чем на десять процентов
Биржевая цена серебра растет более чем на десять процентов - 03.02.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена серебра растет более чем на десять процентов
Биржевая цена на серебро во вторник утром растет более чем на 10%, котировки золота поднимаются примерно на 5%, следует из данных торгов. | 03.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро во вторник утром растет более чем на 10%, котировки золота поднимаются примерно на 5%, следует из данных торгов. По состоянию на 9.29 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,21% - до 84,875 доллара за унцию. При этом стоимость апрельского фьючерса на золото увеличивалась на 242,26 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 5,21%, - до 4 894,86 доллара за тройскую унцию.
09:35 03.02.2026 (обновлено: 10:40 03.02.2026)
 
Биржевая цена серебра растет более чем на десять процентов

Биржевая цена серебра растет более чем на 10%, золото дорожает примерно на 5%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное серебро
Гранулированное серебро - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Гранулированное серебро. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро во вторник утром растет более чем на 10%, котировки золота поднимаются примерно на 5%, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.29 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,21% - до 84,875 доллара за унцию.
При этом стоимость апрельского фьючерса на золото увеличивалась на 242,26 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 5,21%, - до 4 894,86 доллара за тройскую унцию.
Чаты
Заголовок открываемого материала