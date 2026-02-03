https://1prime.ru/20260203/serebro-867142477.html

Биржевая цена серебра растет более чем на десять процентов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863083387_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_9c215972ee19d8dccd2c8d747d9e94fd.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро во вторник утром растет более чем на 10%, котировки золота поднимаются примерно на 5%, следует из данных торгов. По состоянию на 9.29 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,21% - до 84,875 доллара за унцию. При этом стоимость апрельского фьючерса на золото увеличивалась на 242,26 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 5,21%, - до 4 894,86 доллара за тройскую унцию.

