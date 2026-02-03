Биржевая цена серебра ускорила рост до 15 процентов

https://1prime.ru/20260203/serebro-867154743.html
2026-02-03T16:42+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро во вторник усилила рост до 15%, драгоценный металл торгуется у 88,6 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 16.29 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex подскакивала на 15,04% - почти до 88,6 доллара за унцию.
https://1prime.ru/20260203/neft-867153264.html
