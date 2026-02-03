Эвакуированный из Северска рассказал, как боец тащил его на себе

https://1prime.ru/20260203/seversk-867136883.html
ЛУГАНСК, 3 фев - ПРАЙМ. Эвакуированный из-под Северска в Донецкой Народной Республике Анатолий Филимоненко рассказал РИА Новости, как двадцатилетний боец группировки войск "Южная" с позывным "Алмаз" тащил его на себе почти 10 километров по атакуемой дронами дороге, чтобы вывести в безопасную зону. "Мы 10 километров пешком прошли, у нас разрядился электромобиль (электромопед — ред.), по скользкой дороге через каждые 100 метров останавливались, он сказал: "Садайся (садись — ред.) на мопед, я буду тебя катить (толкать — ред.). Потом тащил на себе меня", - рассказал Филимоненко. По его словам, молодой военнослужащий с позывным "Алмаз" большую часть пути эвакуировал его на своих плечах. "Я очень благодарен, что меня эвакуировали военные, их бы наградить, а мальчик "Алмаз" (позывной - ред.), ему 20 лет, чтобы его наградили", - сказал пожилой мужчина. Он рассказал, что при эвакуации их пытались атаковать украинские БПЛА, от которых его защищали бойцы. В середине декабря начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Северска, это позволило российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.
