Кран-Монтана выделит $1,3 миллиона пострадавшим при пожаре в баре - 03.02.2026, ПРАЙМ
Кран-Монтана выделит $1,3 миллиона пострадавшим при пожаре в баре
2026-02-03T23:05+0300
швейцария
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Коммуна Кран-Монтана в Швейцарии, где в новогоднюю ночь произошел пожар в баре, выделяет около 1,3 миллиона долларов на помощь жертвам трагедии, сообщает швейцарская телерадиокомпания RSI со ссылкой на власти. "Коммуна Кран-Монтана выделила один миллион франков (около 1,3 миллиона долларов - ред.) фонду помощи жертвам новогоднего пожара, который в настоящее время находится в стадии создания", - говорится в материале. По словам мэра коммуны Николя Феро, муниципальный совет убежден, что "подавляющее большинство жителей Кран-Монтаны готовы пожертвовать по 100 франков в расчете на одного человека в знак солидарности с пострадавшими семьями и отдельными лицами". "Мы осознаём, что деньги не залечат раны, но надеемся оказать поддержку семьям, пострадавшим в результате этой трагедии, и продемонстрировать солидарность сообщества Кран-Монтаны", - добавил он. В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в подвальном помещении бара Constellation на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана, где шла дискотека, начался пожар. Как сообщил генпрокурор кантона Вале Беатрис Пийу, число погибших возросло до 41. Большинство из них - молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Еще более 100 человек получили травмы. По данным следствия, причиной пожара стали фейерверки-фонтаны, из-за которых загорелось потолочное покрытие.
швейцария
23:05 03.02.2026
 
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Коммуна Кран-Монтана в Швейцарии, где в новогоднюю ночь произошел пожар в баре, выделяет около 1,3 миллиона долларов на помощь жертвам трагедии, сообщает швейцарская телерадиокомпания RSI со ссылкой на власти.
"Коммуна Кран-Монтана выделила один миллион франков (около 1,3 миллиона долларов - ред.) фонду помощи жертвам новогоднего пожара, который в настоящее время находится в стадии создания", - говорится в материале.
По словам мэра коммуны Николя Феро, муниципальный совет убежден, что "подавляющее большинство жителей Кран-Монтаны готовы пожертвовать по 100 франков в расчете на одного человека в знак солидарности с пострадавшими семьями и отдельными лицами".
"Мы осознаём, что деньги не залечат раны, но надеемся оказать поддержку семьям, пострадавшим в результате этой трагедии, и продемонстрировать солидарность сообщества Кран-Монтаны", - добавил он.
В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в подвальном помещении бара Constellation на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана, где шла дискотека, начался пожар. Как сообщил генпрокурор кантона Вале Беатрис Пийу, число погибших возросло до 41. Большинство из них - молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Еще более 100 человек получили травмы. По данным следствия, причиной пожара стали фейерверки-фонтаны, из-за которых загорелось потолочное покрытие.
