Путин проведет совещание по экономическим вопросам
2026-02-03T12:55+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сегодня соберет совещание по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Также вначале второй половины дня Путин проведет фактически первое в этом году совещание по экономвопросам. Вы знаете, это традиционная практика у президента. Он собирается с экономическим блоком правительства, и ведется обсуждение актуальных вопросов, связанных с социально-экономическим развитием страны. Сегодня будет такое совещание", - сказал Песков журналистам.Предыдущее совещание по экономическим вопросам прошло в декабре. Тогда ключевыми темами стали повышение зарплат работников бюджетной сферы, увеличение пенсий и дальнейшее снижение уровня бедности в России.
