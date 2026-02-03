https://1prime.ru/20260203/soveschanie-867146904.html

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сегодня соберет совещание по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Также вначале второй половины дня Путин проведет фактически первое в этом году совещание по экономвопросам. Вы знаете, это традиционная практика у президента. Он собирается с экономическим блоком правительства, и ведется обсуждение актуальных вопросов, связанных с социально-экономическим развитием страны. Сегодня будет такое совещание", - сказал Песков журналистам.Предыдущее совещание по экономическим вопросам прошло в декабре. Тогда ключевыми темами стали повышение зарплат работников бюджетной сферы, увеличение пенсий и дальнейшее снижение уровня бедности в России.

