SpaceX приобрела другую компанию Илона Маска

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX приобрела другую его компанию xAI, сообщил сам предприниматель.
"SpaceX приобрела xAI для создания самого амбициозного, вертикально интегрированного инновационного двигателя инноваций на Земле (и за ее пределами) с искусственным интеллектом, ракетами, космическим интернетом, прямой связью с мобильными устройствами и ведущей в мире платформой для информации в режиме реального времени и свободы слова", - говорится в заявлении Маска, опубликованном на сайте SpaceX.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что SpaceX и xAI ведут переговоры о слиянии, могут объявить о сделке уже на текущей неделе.
