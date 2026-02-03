https://1prime.ru/20260203/spg-867161965.html
Катар подписал 27-летнее соглашение с JERA о поставках СПГ в Японию
Катар подписал 27-летнее соглашение с JERA о поставках СПГ в Японию - 03.02.2026, ПРАЙМ
Катар подписал 27-летнее соглашение с JERA о поставках СПГ в Японию
Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy подписала 27-летнее соглашение с крупнейшей японской энергетической компанией JERA на поставку до... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T20:39+0300
2026-02-03T20:39+0300
2026-02-03T20:39+0300
экономика
газ
япония
катар
доха
qatarenergy
jera
https://cdnn.1prime.ru/img/82500/90/825009075_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_4a3f7bb0001b0ec7e09049e4126b2e35.jpg
ДОХА, 3 фев - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy подписала 27-летнее соглашение с крупнейшей японской энергетической компанией JERA на поставку до трех миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) из Катара в Японию в год, говорится в сообщении компании. Соглашение было подписано в рамках 21-й Международной конференции и выставки по сжиженному природному газу (LNG 2026) в Дохе. "QatarEnergy подписала соглашение купли-продажи сроком на 27 лет с японской компанией JERA на поставку до трех миллионов тонн СПГ, поставки начнутся в 2028 году", - отметили в компании. При этом ее президент и исполнительный директор Саад аль-Кааби сказал, что "QatarEnergy привержена давним обязательствам о долгосрочном обеспечении Японии СПГ".
https://1prime.ru/20251103/direktiva-864180092.html
япония
катар
доха
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82500/90/825009075_16:0:2683:2000_1920x0_80_0_0_b1543d41950b9a80832356c2bf81b797.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, япония, катар, доха, qatarenergy, jera
Экономика, Газ, ЯПОНИЯ, КАТАР, Доха, QatarEnergy, JERA
Катар подписал 27-летнее соглашение с JERA о поставках СПГ в Японию
QatarEnergy подписала контракт на поставку в Японию до трех миллионов тонн СПГ в год