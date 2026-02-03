https://1prime.ru/20260203/spg-867161965.html

Катар подписал 27-летнее соглашение с JERA о поставках СПГ в Японию

Катар подписал 27-летнее соглашение с JERA о поставках СПГ в Японию - 03.02.2026, ПРАЙМ

Катар подписал 27-летнее соглашение с JERA о поставках СПГ в Японию

03.02.2026, ПРАЙМ

ДОХА, 3 фев - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy подписала 27-летнее соглашение с крупнейшей японской энергетической компанией JERA на поставку до трех миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) из Катара в Японию в год, говорится в сообщении компании. Соглашение было подписано в рамках 21-й Международной конференции и выставки по сжиженному природному газу (LNG 2026) в Дохе. "QatarEnergy подписала соглашение купли-продажи сроком на 27 лет с японской компанией JERA на поставку до трех миллионов тонн СПГ, поставки начнутся в 2028 году", - отметили в компании. При этом ее президент и исполнительный директор Саад аль-Кааби сказал, что "QatarEnergy привержена давним обязательствам о долгосрочном обеспечении Японии СПГ".

