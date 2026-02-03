Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Катар подписал 27-летнее соглашение с JERA о поставках СПГ в Японию - 03.02.2026
Катар подписал 27-летнее соглашение с JERA о поставках СПГ в Японию
2026-02-03T20:39+0300
2026-02-03T20:39+0300
ДОХА, 3 фев - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy подписала 27-летнее соглашение с крупнейшей японской энергетической компанией JERA на поставку до трех миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) из Катара в Японию в год, говорится в сообщении компании. Соглашение было подписано в рамках 21-й Международной конференции и выставки по сжиженному природному газу (LNG 2026) в Дохе. "QatarEnergy подписала соглашение купли-продажи сроком на 27 лет с японской компанией JERA на поставку до трех миллионов тонн СПГ, поставки начнутся в 2028 году", - отметили в компании. При этом ее президент и исполнительный директор Саад аль-Кааби сказал, что "QatarEnergy привержена давним обязательствам о долгосрочном обеспечении Японии СПГ".
20:39 03.02.2026
 
Катар подписал 27-летнее соглашение с JERA о поставках СПГ в Японию

QatarEnergy подписала контракт на поставку в Японию до трех миллионов тонн СПГ в год

Танкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Танкер СПГ. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
ДОХА, 3 фев - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy подписала 27-летнее соглашение с крупнейшей японской энергетической компанией JERA на поставку до трех миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) из Катара в Японию в год, говорится в сообщении компании.
Соглашение было подписано в рамках 21-й Международной конференции и выставки по сжиженному природному газу (LNG 2026) в Дохе.
"QatarEnergy подписала соглашение купли-продажи сроком на 27 лет с японской компанией JERA на поставку до трех миллионов тонн СПГ, поставки начнутся в 2028 году", - отметили в компании.
При этом ее президент и исполнительный директор Саад аль-Кааби сказал, что "QatarEnergy привержена давним обязательствам о долгосрочном обеспечении Японии СПГ".
Катар - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
3 ноября 2025, 10:22
3 ноября 2025, 10:22
 
Экономика Газ ЯПОНИЯ КАТАР Доха QatarEnergy JERA
 
 
Заголовок открываемого материала