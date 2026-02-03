Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США оценили возможность решения вопроса о ядерном оружии за один разговор - 03.02.2026
В США оценили возможность решения вопроса о ядерном оружии за один разговор
2026-02-03T05:01+0300
2026-02-03T05:01+0300
ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Россия и США могут решить вопрос о ядерном оружии всего за один разговор лидеров двух стран, выразил мнение в интервью РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. "Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп общаются по телефону и могут все решить и изменить ситуацию за один разговор," - сказал Кимбалл. Он выразил сожаление, что это вопрос не обсуждается. Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
