В США оценили возможность решения вопроса о ядерном оружии за один разговор
03.02.2026
В США оценили возможность решения вопроса о ядерном оружии за один разговор
03.02.2026 Россия и США могут решить вопрос о ядерном оружии всего за один разговор лидеров двух стран, выразил мнение в интервью РИА Новости исполнительный директор...
ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Россия и США могут решить вопрос о ядерном оружии всего за один разговор лидеров двух стран, выразил мнение в интервью РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
"Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп общаются по телефону и могут все решить и изменить ситуацию за один разговор," - сказал Кимбалл.
Он выразил сожаление, что это вопрос не обсуждается.
Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
