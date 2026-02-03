"Ждет Киев": журналист раскрыл, что задумал ЕС ради Украины

https://1prime.ru/20260203/ssha-867140528.html

Алекс Христофору, журналист из Кипра, утверждает в эфире канала The Duran на YouTube, что Евросоюз предпринимает попытки отвлечь внимание президента США... | 03.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 февраля — ПРАЙМ. Алекс Христофору, журналист из Кипра, утверждает в эфире канала The Duran на YouTube, что Евросоюз предпринимает попытки отвлечь внимание президента США Дональда Трампа от ситуации в Иране, чтобы сохранить поддержку для Украины. "Европа делает ровно то, что от нее ждет Киев. То есть пытается привлечь Трампа, чтобы отвлечь от Ирана. И пока это у нее получается так себе", — пояснил он.Как отметил Христофору, ЕС отчаянно ищет способы привлечь внимание американского президента, прибегая к разнообразным мерам — от предложения использования замороженных российских активов до угроз перекрыть Балтийское море. "И, конечно, они готовят новые санкции. У нас ведь есть что ввести?" — сыронизировал Христофору.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что в сторону Ирана движется "огромная армада", выражая надежду на проведение переговоров с Тегераном для заключения "справедливой и равноправной" сделки, которая обеспечит отказ страны от ядерного вооружения. Он также напомнил, что в июне 2025 года США атаковали иранские ядерные объекты в ходе операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), предупредив о возможных еще более серьезных ударах в будущем. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Турция, Египет и Катар якобы стараются организовать встречу между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и высокопоставленными иранскими представителями в Анкаре на следующей неделе. Однако, по информации РИА Новости, из турецкой столицы пока не поступала конкретная информация о подготовке такой встречи.

