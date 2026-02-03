Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ждет Киев": журналист раскрыл, что задумал ЕС ради Украины - 03.02.2026
"Ждет Киев": журналист раскрыл, что задумал ЕС ради Украины
"Ждет Киев": журналист раскрыл, что задумал ЕС ради Украины - 03.02.2026
"Ждет Киев": журналист раскрыл, что задумал ЕС ради Украины
Алекс Христофору, журналист из Кипра, утверждает в эфире канала The Duran на YouTube, что Евросоюз предпринимает попытки отвлечь внимание президента США... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T07:37+0300
2026-02-03T07:37+0300
мировая экономика
сша
иран
кипр
дональд трамп
стив уиткофф
ес
youtube
МОСКВА, 3 февраля — ПРАЙМ. Алекс Христофору, журналист из Кипра, утверждает в эфире канала The Duran на YouTube, что Евросоюз предпринимает попытки отвлечь внимание президента США Дональда Трампа от ситуации в Иране, чтобы сохранить поддержку для Украины. "Европа делает ровно то, что от нее ждет Киев. То есть пытается привлечь Трампа, чтобы отвлечь от Ирана. И пока это у нее получается так себе", — пояснил он.Как отметил Христофору, ЕС отчаянно ищет способы привлечь внимание американского президента, прибегая к разнообразным мерам — от предложения использования замороженных российских активов до угроз перекрыть Балтийское море. "И, конечно, они готовят новые санкции. У нас ведь есть что ввести?" — сыронизировал Христофору.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что в сторону Ирана движется "огромная армада", выражая надежду на проведение переговоров с Тегераном для заключения "справедливой и равноправной" сделки, которая обеспечит отказ страны от ядерного вооружения. Он также напомнил, что в июне 2025 года США атаковали иранские ядерные объекты в ходе операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), предупредив о возможных еще более серьезных ударах в будущем. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Турция, Египет и Катар якобы стараются организовать встречу между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и высокопоставленными иранскими представителями в Анкаре на следующей неделе. Однако, по информации РИА Новости, из турецкой столицы пока не поступала конкретная информация о подготовке такой встречи.
https://1prime.ru/20260130/putin-867062901.html
https://1prime.ru/20260118/netanyakhu-866645421.html
https://1prime.ru/20260116/iran-866572466.html
сша
иран
кипр
мировая экономика, сша, иран, кипр, дональд трамп, стив уиткофф, ес, youtube
Мировая экономика, США, ИРАН, КИПР, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, ЕС, YouTube
"Ждет Киев": журналист раскрыл, что задумал ЕС ради Украины

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 февраля — ПРАЙМ. Алекс Христофору, журналист из Кипра, утверждает в эфире канала The Duran на YouTube, что Евросоюз предпринимает попытки отвлечь внимание президента США Дональда Трампа от ситуации в Иране, чтобы сохранить поддержку для Украины.
"Европа делает ровно то, что от нее ждет Киев. То есть пытается привлечь Трампа, чтобы отвлечь от Ирана. И пока это у нее получается так себе", — пояснил он.
Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана
30 января, 20:33
Как отметил Христофору, ЕС отчаянно ищет способы привлечь внимание американского президента, прибегая к разнообразным мерам — от предложения использования замороженных российских активов до угроз перекрыть Балтийское море.
"И, конечно, они готовят новые санкции. У нас ведь есть что ввести?" — сыронизировал Христофору.
Нетаньяху призывал Трампа не атаковать Иран, пишет Axios
18 января, 21:51
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что в сторону Ирана движется "огромная армада", выражая надежду на проведение переговоров с Тегераном для заключения "справедливой и равноправной" сделки, которая обеспечит отказ страны от ядерного вооружения. Он также напомнил, что в июне 2025 года США атаковали иранские ядерные объекты в ходе операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), предупредив о возможных еще более серьезных ударах в будущем.
Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Турция, Египет и Катар якобы стараются организовать встречу между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и высокопоставленными иранскими представителями в Анкаре на следующей неделе. Однако, по информации РИА Новости, из турецкой столицы пока не поступала конкретная информация о подготовке такой встречи.
Россия и Иран подтвердили настрой развитие общих экономических проектов
16 января, 14:54
 
Мировая экономикаСШАИРАНКИПРДональд ТрампСтив УиткоффЕСYouTube
 
 
