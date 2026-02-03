https://1prime.ru/20260203/ssha-867144236.html
"Тревожный сигнал". СМИ рассказали о панике в США из-за России
"Тревожный сигнал". СМИ рассказали о панике в США из-за России - 03.02.2026, ПРАЙМ
"Тревожный сигнал". СМИ рассказали о панике в США из-за России
Американские власти выразили обеспокоенность из-за приземления российского Ил-76 на военной базе в Кубе, сообщает Fox News. | 03.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Американские власти выразили обеспокоенность из-за приземления российского Ил-76 на военной базе в Кубе, сообщает Fox News. "Этот же самолет совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года, когда накалились отношения между Вашингтоном и Каракасом. <…> Американские официальные лица и аналитики указывали на эту последовательность событий как на тревожный сигнал", — говорится в материале.В статье отмечается, что пока остаётся неизвестным, что именно перевозил данный самолёт во время совершения своего рейса. В пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести импортные пошлины на товары из стран, которые торгуют или поставляют нефть Кубе. Он также объявил чрезвычайное положение, ссылаясь на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Кубинское правительство расценило эти меры как попытку подорвать экономику страны и навязать её жителям тяжёлые условия. Власти Кубы также указали на нарушение норм международного права и назвали американские санкции экстерриториальными. Накануне российский МИД заявил об обеспокоенности возрастающим напряжением и усилением агрессивной риторики против Кубы, подчеркнув необходимость разрешения любых межгосударственных разногласий с помощью политико-дипломатических методов.
"Тревожный сигнал". СМИ рассказали о панике в США из-за России
