https://1prime.ru/20260203/ssha-867165050.html

Палата представителей США одобрила проект бюджета на втором голосовании

Палата представителей США одобрила проект бюджета на втором голосовании - 03.02.2026, ПРАЙМ

Палата представителей США одобрила проект бюджета на втором голосовании

Палата представителей США во вторник поддержала законопроект о финансировании шести федеральных ведомств на втором процедурном голосовании, следует из... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T21:38+0300

2026-02-03T21:38+0300

2026-02-03T21:38+0300

экономика

финансы

сша

дональд трамп

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859678064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d360d8a9fac22d512a7b77f7cceae0bf.jpg

ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Палата представителей США во вторник поддержала законопроект о финансировании шести федеральных ведомств на втором процедурном голосовании, следует из результатов голосования. Пакет бюджетных законопроектов прошёл ключевое процедурное голосование в палате представителей США со счётом 217–215. Основное голосование запланировано позже во вторник, после чего бюджет отправится на подпись президенту США Дональду Трампу и завершит второй шатдаун за последние месяцы.

https://1prime.ru/20260130/pravitelstvo-867029003.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, сша, дональд трамп, в мире