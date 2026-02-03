Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Палата представителей США одобрила проект бюджета на втором голосовании - 03.02.2026
Палата представителей США одобрила проект бюджета на втором голосовании
ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Палата представителей США во вторник поддержала законопроект о финансировании шести федеральных ведомств на втором процедурном голосовании, следует из результатов голосования. Пакет бюджетных законопроектов прошёл ключевое процедурное голосование в палате представителей США со счётом 217–215. Основное голосование запланировано позже во вторник, после чего бюджет отправится на подпись президенту США Дональду Трампу и завершит второй шатдаун за последние месяцы.
21:38 03.02.2026
 
Палата представителей США одобрила проект бюджета на втором голосовании

Палата представителей США поддержала проект бюджета на втором процедурном голосовании

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Палата представителей США во вторник поддержала законопроект о финансировании шести федеральных ведомств на втором процедурном голосовании, следует из результатов голосования.
Пакет бюджетных законопроектов прошёл ключевое процедурное голосование в палате представителей США со счётом 217–215. Основное голосование запланировано позже во вторник, после чего бюджет отправится на подпись президенту США Дональду Трампу и завершит второй шатдаун за последние месяцы.
Правительство США может приостановить работу на этой неделе
