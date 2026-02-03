Палата представителей США одобрила проект бюджета на втором голосовании

https://1prime.ru/20260203/ssha-867165050.html
ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Палата представителей США во вторник поддержала законопроект о финансировании шести федеральных ведомств на втором процедурном голосовании, следует из результатов голосования. Пакет бюджетных законопроектов прошёл ключевое процедурное голосование в палате представителей США со счётом 217–215. Основное голосование запланировано позже во вторник, после чего бюджет отправится на подпись президенту США Дональду Трампу и завершит второй шатдаун за последние месяцы.
