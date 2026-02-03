Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Палата представителей США поддержала прекращение шатдауна - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260203/ssha-867166431.html
Палата представителей США поддержала прекращение шатдауна
Палата представителей США поддержала прекращение шатдауна - 03.02.2026, ПРАЙМ
Палата представителей США поддержала прекращение шатдауна
Палата представителей США приняла законопроект о финансировании шести федеральных ведомств, положив конец частичному шатдауну, начавшемуся в субботу, следует из | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T22:40+0300
2026-02-03T22:40+0300
политика
финансы
сша
дональд трамп
шатдаун
shutdown в сша
палата представителей
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866186903_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_1e3263388a28e1cc8c1d697330aa68c0.jpg
ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Палата представителей США приняла законопроект о финансировании шести федеральных ведомств, положив конец частичному шатдауну, начавшемуся в субботу, следует из результатов финального голосования. Пакет бюджетных законопроектов был одобрен палатой представителей США со счётом 217 голосов "за" и 214 "против". После одобрения палатой законопроект направляется на подпись президенту США Дональду Трампу. В субботу в США наступил частичный технический шатдаун. Сенат ранее одобрил пакет из пяти бюджетных законопроектов, а также утвердил временное двухнедельное финансирование для министерства внутренней безопасности (МВБ) и направил обновленный пакет бюджетов на одобрение в нижнюю палату конгресса. Финансирование МВБ стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности, из-за действий иммиграционной и таможенной службы (ICE) и вызванных ими массовых протестов в Миннесоте: по этой статье расходов еще предстоит найти компромисс в ближайшие недели, что создает риск очередного частичного шатдауна уже 14 февраля. Это уже второй шатдаун за второй президентский срок Трампа. Тем не менее, последствия от него ожидаются минимальные. В конце прошлого года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября 2025 года. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января 2026 года.
https://1prime.ru/20260131/tramp-867086407.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866186903_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_692406e2f702e604c939e3db7a82b3fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, сша, дональд трамп, шатдаун, shutdown в сша, палата представителей
Политика, Финансы, США, Дональд Трамп, шатдаун, Shutdown в США, Палата представителей
22:40 03.02.2026
 
Палата представителей США поддержала прекращение шатдауна

Палата представителей США приняла законопроект о финансировании шести федеральных ведомств

© РИА Новости . Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Палата представителей США приняла законопроект о финансировании шести федеральных ведомств, положив конец частичному шатдауну, начавшемуся в субботу, следует из результатов финального голосования.
Пакет бюджетных законопроектов был одобрен палатой представителей США со счётом 217 голосов "за" и 214 "против".
После одобрения палатой законопроект направляется на подпись президенту США Дональду Трампу.
В субботу в США наступил частичный технический шатдаун. Сенат ранее одобрил пакет из пяти бюджетных законопроектов, а также утвердил временное двухнедельное финансирование для министерства внутренней безопасности (МВБ) и направил обновленный пакет бюджетов на одобрение в нижнюю палату конгресса.
Финансирование МВБ стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности, из-за действий иммиграционной и таможенной службы (ICE) и вызванных ими массовых протестов в Миннесоте: по этой статье расходов еще предстоит найти компромисс в ближайшие недели, что создает риск очередного частичного шатдауна уже 14 февраля.
Это уже второй шатдаун за второй президентский срок Трампа. Тем не менее, последствия от него ожидаются минимальные. В конце прошлого года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября 2025 года. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января 2026 года.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Трамп утверждает, что демократы не хотят наступления полного шатдауна в США
31 января, 22:07
 
ПолитикаФинансыСШАДональд ТрампшатдаунShutdown в СШАПалата представителей
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала