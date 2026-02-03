https://1prime.ru/20260203/ssha-867166431.html
Палата представителей США поддержала прекращение шатдауна
2026-02-03T22:40+0300
ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Палата представителей США приняла законопроект о финансировании шести федеральных ведомств, положив конец частичному шатдауну, начавшемуся в субботу, следует из результатов финального голосования. Пакет бюджетных законопроектов был одобрен палатой представителей США со счётом 217 голосов "за" и 214 "против". После одобрения палатой законопроект направляется на подпись президенту США Дональду Трампу. В субботу в США наступил частичный технический шатдаун. Сенат ранее одобрил пакет из пяти бюджетных законопроектов, а также утвердил временное двухнедельное финансирование для министерства внутренней безопасности (МВБ) и направил обновленный пакет бюджетов на одобрение в нижнюю палату конгресса. Финансирование МВБ стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности, из-за действий иммиграционной и таможенной службы (ICE) и вызванных ими массовых протестов в Миннесоте: по этой статье расходов еще предстоит найти компромисс в ближайшие недели, что создает риск очередного частичного шатдауна уже 14 февраля. Это уже второй шатдаун за второй президентский срок Трампа. Тем не менее, последствия от него ожидаются минимальные. В конце прошлого года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября 2025 года. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января 2026 года.
ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Палата представителей США приняла законопроект о финансировании шести федеральных ведомств, положив конец частичному шатдауну, начавшемуся в субботу, следует из результатов финального голосования.
В субботу в США наступил частичный технический шатдаун. Сенат ранее одобрил пакет из пяти бюджетных законопроектов, а также утвердил временное двухнедельное финансирование для министерства внутренней безопасности (МВБ) и направил обновленный пакет бюджетов на одобрение в нижнюю палату конгресса.
Финансирование МВБ стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности, из-за действий иммиграционной и таможенной службы (ICE) и вызванных ими массовых протестов в Миннесоте: по этой статье расходов еще предстоит найти компромисс в ближайшие недели, что создает риск очередного частичного шатдауна уже 14 февраля.
Это уже второй шатдаун за второй президентский срок Трампа. Тем не менее, последствия от него ожидаются минимальные. В конце прошлого года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября 2025 года. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января 2026 года.
