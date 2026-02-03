Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики ЦБР призвали к осторожным решениям по ключевой ставке - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20260203/stavka-867159594.html
Аналитики ЦБР призвали к осторожным решениям по ключевой ставке
Аналитики ЦБР призвали к осторожным решениям по ключевой ставке - 03.02.2026, ПРАЙМ
Аналитики ЦБР призвали к осторожным решениям по ключевой ставке
ЦБ РФ может понадобиться поддерживать жесткие денежно-кредитные условия и принимать осторожные решения по ключевой ставке на фоне временных проинфляционных... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T19:34+0300
2026-02-03T19:34+0300
банк россии
банки
финансы
рф
банк россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ может понадобиться поддерживать жесткие денежно-кредитные условия и принимать осторожные решения по ключевой ставке на фоне временных проинфляционных факторов, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. Недельная инфляция в РФ с 1 по 12 января составила 1,26%, однако в последующие недели начала замедляться и с 20 по 26 января составила 0,19%, сообщал ранее Росстат. "Концентрированное действие временных проинфляционных факторов в начале года может поддерживать инфляционные ожидания, которые остаются высокими уже не один год, более продолжительное время. Такие риски требуют поддержания жестких ДКУ и осторожных решений по ключевой ставке", - пишут аналитики. В декабре ЦБ снизил ключевую ставку до 16% годовых, следующее заседание состоится 13 февраля.
https://1prime.ru/20260203/tsb-867158804.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04299b6d1c834e1d086e7e8f98174e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, рф, банк россия, росстат
Банк России, Банки, Финансы, РФ, банк Россия, Росстат
19:34 03.02.2026
 
Аналитики ЦБР призвали к осторожным решениям по ключевой ставке

Аналитики заявили, что ЦБ могут понадобиться жесткие ДКУ и осторожные решения по ставке

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ может понадобиться поддерживать жесткие денежно-кредитные условия и принимать осторожные решения по ключевой ставке на фоне временных проинфляционных факторов, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
Недельная инфляция в РФ с 1 по 12 января составила 1,26%, однако в последующие недели начала замедляться и с 20 по 26 января составила 0,19%, сообщал ранее Росстат.
"Концентрированное действие временных проинфляционных факторов в начале года может поддерживать инфляционные ожидания, которые остаются высокими уже не один год, более продолжительное время. Такие риски требуют поддержания жестких ДКУ и осторожных решений по ключевой ставке", - пишут аналитики.
В декабре ЦБ снизил ключевую ставку до 16% годовых, следующее заседание состоится 13 февраля.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
ЦБ заявил о необходимости жесткой ДКП для достижения целей по инфляции
19:11
 
Банк РоссииБанкиФинансыРФбанк РоссияРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала