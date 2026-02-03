https://1prime.ru/20260203/stavka-867159594.html

Аналитики ЦБР призвали к осторожным решениям по ключевой ставке

Аналитики ЦБР призвали к осторожным решениям по ключевой ставке

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ может понадобиться поддерживать жесткие денежно-кредитные условия и принимать осторожные решения по ключевой ставке на фоне временных проинфляционных факторов, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. Недельная инфляция в РФ с 1 по 12 января составила 1,26%, однако в последующие недели начала замедляться и с 20 по 26 января составила 0,19%, сообщал ранее Росстат. "Концентрированное действие временных проинфляционных факторов в начале года может поддерживать инфляционные ожидания, которые остаются высокими уже не один год, более продолжительное время. Такие риски требуют поддержания жестких ДКУ и осторожных решений по ключевой ставке", - пишут аналитики. В декабре ЦБ снизил ключевую ставку до 16% годовых, следующее заседание состоится 13 февраля.

