Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыто, почему стаж до 2002 года так важен для пенсии - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260203/stazh-867126804.html
Раскрыто, почему стаж до 2002 года так важен для пенсии
Раскрыто, почему стаж до 2002 года так важен для пенсии - 03.02.2026, ПРАЙМ
Раскрыто, почему стаж до 2002 года так важен для пенсии
Стаж, заработанный до 2002 года, имеет повышенное значение для будущей пенсии из-за фундаментальных различий в пенсионном законодательстве прошлого и... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T03:03+0300
2026-02-03T03:03+0300
пенсии
общество
страховой стаж
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_9b98f78f87f9e7cffb27905ccf6ca649.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Стаж, заработанный до 2002 года, имеет повышенное значение для будущей пенсии из-за фундаментальных различий в пенсионном законодательстве прошлого и настоящего. Об этом агентству "Прайм" рассказала заведующий кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.Современная страховая система, действующая с 2002 года, основывается на персональных пенсионных баллах от взносов работодателя, напоминает эксперт. Для более ранних периодов таких персональных накоплений не существует, поэтому государством был создан специальный правовой механизм для защиты пенсионных прав граждан."Трудовая деятельность в советское и раннее постсоветское время конвертируется, то есть преобразуется в расчетный пенсионный капитал. При этом учитываются не только годы работы, но и иные социально значимые периоды по нормам того времени. К примеру, служба в армии или уход за ребенком. Поэтому каждый дополнительный год "старого" стажа напрямую увеличивает объем пенсионных прав", - объясняет Шацкая.Также для стажа до 2002 года была проведена процедура валоризации — переоценка пенсионных прав, осуществленная в 2010 году. В результате расчетный пенсионный капитал за этот период был увеличен на 10% для всех. К этому было добавлено по 1% за каждый полный год стажа, выработанного до 1 января 1991 года.Полученная после валоризации сумма расчетного пенсионного капитала была учтена в пенсионных правах граждан и в 2015 году конвертирована (переведена) в индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). Эти коэффициенты, включающие в себя и результат валоризации, являются постоянной величиной и формируют базовую часть пенсии. После назначения выплаты эта часть пенсии, как и вся страховая пенсия, увеличивается за счет ежегодной госиндексации уже назначенных пенсий, говорит экономист.Именно поэтому крайне важно лично проверить и подтвердить весь стаж до 2002 года.“Любая неточность или неучтенный период в трудовой книжке ведет к безвозвратной потере не только самого стажа, но и полагающейся за него солидной прибавки. За несколько лет до выхода на пенсию необходимо запросить в Соцфонде детальную выписку и провести сверку всех периодов работы с имеющимися документами. При обнаружении пробелов можно запросить подтверждающие справки и документы в соответствующих учреждениях”, - говорит экономист."Для большинства граждан предпенсионного возраста этот подтвержденный дореформенный стаж и его правильный учет является основой будущего пенсионного обеспечения", - заключила Шацкая.
https://1prime.ru/20251120/doplata-864667512.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_a257264c7b4c24b8df17f0c9ba3856b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсии, общество , страховой стаж
Пенсии, Общество , страховой стаж
03:03 03.02.2026
 
Раскрыто, почему стаж до 2002 года так важен для пенсии

Экономист Шацкая объяснила, зачем нужен стаж до 2002 года при начислении пенсии

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Стаж, заработанный до 2002 года, имеет повышенное значение для будущей пенсии из-за фундаментальных различий в пенсионном законодательстве прошлого и настоящего. Об этом агентству "Прайм" рассказала заведующий кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.
Рубли, купюры номиналом пять и десять рублей - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
"Пересчитают". Кому положена доплата за 25 лет стажа
20 ноября 2025, 02:02
Современная страховая система, действующая с 2002 года, основывается на персональных пенсионных баллах от взносов работодателя, напоминает эксперт. Для более ранних периодов таких персональных накоплений не существует, поэтому государством был создан специальный правовой механизм для защиты пенсионных прав граждан.
"Трудовая деятельность в советское и раннее постсоветское время конвертируется, то есть преобразуется в расчетный пенсионный капитал. При этом учитываются не только годы работы, но и иные социально значимые периоды по нормам того времени. К примеру, служба в армии или уход за ребенком. Поэтому каждый дополнительный год "старого" стажа напрямую увеличивает объем пенсионных прав", - объясняет Шацкая.
Также для стажа до 2002 года была проведена процедура валоризации — переоценка пенсионных прав, осуществленная в 2010 году. В результате расчетный пенсионный капитал за этот период был увеличен на 10% для всех. К этому было добавлено по 1% за каждый полный год стажа, выработанного до 1 января 1991 года.
Полученная после валоризации сумма расчетного пенсионного капитала была учтена в пенсионных правах граждан и в 2015 году конвертирована (переведена) в индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). Эти коэффициенты, включающие в себя и результат валоризации, являются постоянной величиной и формируют базовую часть пенсии. После назначения выплаты эта часть пенсии, как и вся страховая пенсия, увеличивается за счет ежегодной госиндексации уже назначенных пенсий, говорит экономист.
Именно поэтому крайне важно лично проверить и подтвердить весь стаж до 2002 года.
“Любая неточность или неучтенный период в трудовой книжке ведет к безвозвратной потере не только самого стажа, но и полагающейся за него солидной прибавки. За несколько лет до выхода на пенсию необходимо запросить в Соцфонде детальную выписку и провести сверку всех периодов работы с имеющимися документами. При обнаружении пробелов можно запросить подтверждающие справки и документы в соответствующих учреждениях”, - говорит экономист.
"Для большинства граждан предпенсионного возраста этот подтвержденный дореформенный стаж и его правильный учет является основой будущего пенсионного обеспечения", - заключила Шацкая.
 
ПенсииОбществостраховой стаж
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала