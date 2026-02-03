https://1prime.ru/20260203/stazh-867126804.html

Раскрыто, почему стаж до 2002 года так важен для пенсии

Раскрыто, почему стаж до 2002 года так важен для пенсии - 03.02.2026, ПРАЙМ

Раскрыто, почему стаж до 2002 года так важен для пенсии

Стаж, заработанный до 2002 года, имеет повышенное значение для будущей пенсии из-за фундаментальных различий в пенсионном законодательстве прошлого и... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T03:03+0300

2026-02-03T03:03+0300

2026-02-03T03:03+0300

пенсии

общество

страховой стаж

https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_9b98f78f87f9e7cffb27905ccf6ca649.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Стаж, заработанный до 2002 года, имеет повышенное значение для будущей пенсии из-за фундаментальных различий в пенсионном законодательстве прошлого и настоящего. Об этом агентству "Прайм" рассказала заведующий кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.Современная страховая система, действующая с 2002 года, основывается на персональных пенсионных баллах от взносов работодателя, напоминает эксперт. Для более ранних периодов таких персональных накоплений не существует, поэтому государством был создан специальный правовой механизм для защиты пенсионных прав граждан."Трудовая деятельность в советское и раннее постсоветское время конвертируется, то есть преобразуется в расчетный пенсионный капитал. При этом учитываются не только годы работы, но и иные социально значимые периоды по нормам того времени. К примеру, служба в армии или уход за ребенком. Поэтому каждый дополнительный год "старого" стажа напрямую увеличивает объем пенсионных прав", - объясняет Шацкая.Также для стажа до 2002 года была проведена процедура валоризации — переоценка пенсионных прав, осуществленная в 2010 году. В результате расчетный пенсионный капитал за этот период был увеличен на 10% для всех. К этому было добавлено по 1% за каждый полный год стажа, выработанного до 1 января 1991 года.Полученная после валоризации сумма расчетного пенсионного капитала была учтена в пенсионных правах граждан и в 2015 году конвертирована (переведена) в индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). Эти коэффициенты, включающие в себя и результат валоризации, являются постоянной величиной и формируют базовую часть пенсии. После назначения выплаты эта часть пенсии, как и вся страховая пенсия, увеличивается за счет ежегодной госиндексации уже назначенных пенсий, говорит экономист.Именно поэтому крайне важно лично проверить и подтвердить весь стаж до 2002 года.“Любая неточность или неучтенный период в трудовой книжке ведет к безвозвратной потере не только самого стажа, но и полагающейся за него солидной прибавки. За несколько лет до выхода на пенсию необходимо запросить в Соцфонде детальную выписку и провести сверку всех периодов работы с имеющимися документами. При обнаружении пробелов можно запросить подтверждающие справки и документы в соответствующих учреждениях”, - говорит экономист."Для большинства граждан предпенсионного возраста этот подтвержденный дореформенный стаж и его правильный учет является основой будущего пенсионного обеспечения", - заключила Шацкая.

https://1prime.ru/20251120/doplata-864667512.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, общество , страховой стаж