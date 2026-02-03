https://1prime.ru/20260203/sud-867135194.html

Второй кассационный суд рассмотрит жалобы защиты на приговор Брюну

Второй кассационный суд рассмотрит жалобы защиты на приговор Брюну

2026-02-03

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Второй кассационный суд во вторник рассмотрит жалобы защиты на приговор бывшему главному наркологу РФ Евгению Брюну и другим фигурантам по делу о мошенничестве с тест-контейнерами, сообщил РИА Новости один из участников процесса. Судебное заседание назначено на 09.15 мск вторника. В конце января один из участников процесса сообщил агентству, что Брюн вышел из колонии, его освободили от отбытия наказания в связи с заболеванием, не совместимым с нахождением в местах лишения свободы. По делу о завышенных ценах на тест-контейнеры для проведения анализов на наркотики суд приговорил Брюна к семи годам колонии. Вместе с ним по делу были осуждены еще четыре фигуранта. Суд назначил семь лет бывшему вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву, экс-руководитель Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров получил четыре года, глава его отдела торгов Людмила Еременкина и гендиректор компании "Микротехнологии" Сергей Васильев – по шесть лет. Также им назначены штрафы от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Они были признаны виновными в хищении денежных средств департамента здравоохранения Москвы на сумму более 138 миллионов рублей. Вину подсудимые не признали. Ранее адвокат Брюна Сергей Севрук заявлял РИА Новости, что не согласен с выводами суда, в тексте приговора которого было сказано о проведенной экспертизе стоимости тест-контейнеров, но саму экспертизу "никто не проводил, поскольку у данных контейнеров нет рыночной стоимости". Адвокат обращал особое внимание, что его подзащитный спас тысячи людей от алкоголизма и наркомании. Весной 2025 года апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила приговор без изменения.

