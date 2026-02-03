https://1prime.ru/20260203/sud-867137352.html

Суд взыскал с экс-главы управления Росавиации 22 млн рублей

2026-02-03T04:19+0300

бизнес

общество

экономика

магаданская область

росавиация

МАГАДАН, 3 фев - ПРАЙМ. Магаданский городской суд взыскал с бывшего руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации, которого признали виновным в присвоении денег и получении взятки, 22 миллиона рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Ранее суд признал экс-главу Северо-Восточного управления Росавиации виновным в получении от руководителя авиационного предприятия взятки в виде прогулочного полета на вертолете по территории Магаданской области стоимостью 315 тысяч рублей, а также в похищении из бюджета предприятия 3 миллионов рублей, которые экс-чиновник получил, присваивая премии подчиненных и выписывая себе командировочные. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы. "По иску Дальневосточного транспортного прокурора суд взыскал с бывшего руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта более 22 миллионов рублей, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения", - говорится в сообщении. Дальневосточная транспортная прокуратура в ходе проверки обнаружила у бывшего чиновника финансовые активы стоимостью более 22 миллионов рублей, полученные из неподтвержденных легальными доходами источников. "С целью придания законности денежным средствам и ухода от ответственности государственным служащим были заключены договоры страхования жизни стоимостью 20 миллионов рублей, а также банковских вкладов. Дальневосточный транспортный прокурор обратился в суд с иском об обращении незаконно полученных денежных средств в доход государства", - добавили в ведомстве. Приговор в законную силу не вступил.

