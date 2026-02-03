Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд взыскал с экс-главы управления Росавиации 22 млн рублей - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260203/sud-867137352.html
Суд взыскал с экс-главы управления Росавиации 22 млн рублей
Суд взыскал с экс-главы управления Росавиации 22 млн рублей - 03.02.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с экс-главы управления Росавиации 22 млн рублей
Магаданский городской суд взыскал с бывшего руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации, которого признали виновным в | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T04:19+0300
2026-02-03T04:19+0300
бизнес
общество
экономика
магаданская область
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867137352.jpg?1770081547
МАГАДАН, 3 фев - ПРАЙМ. Магаданский городской суд взыскал с бывшего руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации, которого признали виновным в присвоении денег и получении взятки, 22 миллиона рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Ранее суд признал экс-главу Северо-Восточного управления Росавиации виновным в получении от руководителя авиационного предприятия взятки в виде прогулочного полета на вертолете по территории Магаданской области стоимостью 315 тысяч рублей, а также в похищении из бюджета предприятия 3 миллионов рублей, которые экс-чиновник получил, присваивая премии подчиненных и выписывая себе командировочные. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы. "По иску Дальневосточного транспортного прокурора суд взыскал с бывшего руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта более 22 миллионов рублей, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения", - говорится в сообщении. Дальневосточная транспортная прокуратура в ходе проверки обнаружила у бывшего чиновника финансовые активы стоимостью более 22 миллионов рублей, полученные из неподтвержденных легальными доходами источников. "С целью придания законности денежным средствам и ухода от ответственности государственным служащим были заключены договоры страхования жизни стоимостью 20 миллионов рублей, а также банковских вкладов. Дальневосточный транспортный прокурор обратился в суд с иском об обращении незаконно полученных денежных средств в доход государства", - добавили в ведомстве. Приговор в законную силу не вступил.
магаданская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , магаданская область, росавиация
Бизнес, Общество , Экономика, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Росавиация
04:19 03.02.2026
 
Суд взыскал с экс-главы управления Росавиации 22 млн рублей

Суд взыскал с экс-главы Северо-Восточного управления Росавиации 22 миллиона рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МАГАДАН, 3 фев - ПРАЙМ. Магаданский городской суд взыскал с бывшего руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации, которого признали виновным в присвоении денег и получении взятки, 22 миллиона рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Ранее суд признал экс-главу Северо-Восточного управления Росавиации виновным в получении от руководителя авиационного предприятия взятки в виде прогулочного полета на вертолете по территории Магаданской области стоимостью 315 тысяч рублей, а также в похищении из бюджета предприятия 3 миллионов рублей, которые экс-чиновник получил, присваивая премии подчиненных и выписывая себе командировочные. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы.
"По иску Дальневосточного транспортного прокурора суд взыскал с бывшего руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта более 22 миллионов рублей, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения", - говорится в сообщении.
Дальневосточная транспортная прокуратура в ходе проверки обнаружила у бывшего чиновника финансовые активы стоимостью более 22 миллионов рублей, полученные из неподтвержденных легальными доходами источников.
"С целью придания законности денежным средствам и ухода от ответственности государственным служащим были заключены договоры страхования жизни стоимостью 20 миллионов рублей, а также банковских вкладов. Дальневосточный транспортный прокурор обратился в суд с иском об обращении незаконно полученных денежных средств в доход государства", - добавили в ведомстве.
Приговор в законную силу не вступил.
 
ЭкономикаБизнесОбществоМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала