США впервые за три с половиной года импортировали свинец из России

США впервые за три с половиной года импортировали свинец из России

2026-02-03T23:10+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

австралия

канада

южная корея

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в ноябре прошлого года впервые за более чем три с половиной года импортировали из России свинец, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, стоимость первых с апреля 2022 года поставок необработанного свинца составила 49,5 тысячи долларов. Свинец - широко используемый в промышленности металл. Применяется, например, для защиты от радиации, создания автомобильных аккумуляторов, производства цемента и даже хрусталя. Последние поставки в 2022 году составили 6,7 миллиона долларов в январе, 286,5 тысяч в феврале, 6,7 миллиона в марте и почти 161 тысячу долларов в апреле. В ноябре Штаты импортировали необработанный свинец из девяти стран, среди которых Россия расположилась на восьмом месте. В пятерку лидеров вошли Австралия (с поставками на 47,7 миллиона долларов), Канада (на 35,2 миллиона), Южная Корея (на 25,8 миллиона), Мексика (на 25,6 миллиона) и Великобритания (на 2,3 миллиона долларов).

