Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США впервые за три с половиной года импортировали свинец из России - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260203/svinets-867167055.html
США впервые за три с половиной года импортировали свинец из России
США впервые за три с половиной года импортировали свинец из России - 03.02.2026, ПРАЙМ
США впервые за три с половиной года импортировали свинец из России
Соединенные Штаты в ноябре прошлого года впервые за более чем три с половиной года импортировали из России свинец, выяснило РИА Новости, изучив данные... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T23:10+0300
2026-02-03T23:10+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
австралия
канада
южная корея
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/29/833472918_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_7580d817642bf92ad355f3094c69c598.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в ноябре прошлого года впервые за более чем три с половиной года импортировали из России свинец, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, стоимость первых с апреля 2022 года поставок необработанного свинца составила 49,5 тысячи долларов. Свинец - широко используемый в промышленности металл. Применяется, например, для защиты от радиации, создания автомобильных аккумуляторов, производства цемента и даже хрусталя. Последние поставки в 2022 году составили 6,7 миллиона долларов в январе, 286,5 тысяч в феврале, 6,7 миллиона в марте и почти 161 тысячу долларов в апреле. В ноябре Штаты импортировали необработанный свинец из девяти стран, среди которых Россия расположилась на восьмом месте. В пятерку лидеров вошли Австралия (с поставками на 47,7 миллиона долларов), Канада (на 35,2 миллиона), Южная Корея (на 25,8 миллиона), Мексика (на 25,6 миллиона) и Великобритания (на 2,3 миллиона долларов).
https://1prime.ru/20251014/svidetelstvo-863489265.html
австралия
канада
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/29/833472918_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_ca3acbe2a180f70e670aefb02a61ab31.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, австралия, канада, южная корея
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, АВСТРАЛИЯ, КАНАДА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
23:10 03.02.2026
 
США впервые за три с половиной года импортировали свинец из России

США впервые за три года импортировали из России свинец на 49,5 тысячи долларов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Денежные купюры США.. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в ноябре прошлого года впервые за более чем три с половиной года импортировали из России свинец, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Так, стоимость первых с апреля 2022 года поставок необработанного свинца составила 49,5 тысячи долларов. Свинец - широко используемый в промышленности металл. Применяется, например, для защиты от радиации, создания автомобильных аккумуляторов, производства цемента и даже хрусталя.
Последние поставки в 2022 году составили 6,7 миллиона долларов в январе, 286,5 тысяч в феврале, 6,7 миллиона в марте и почти 161 тысячу долларов в апреле.
В ноябре Штаты импортировали необработанный свинец из девяти стран, среди которых Россия расположилась на восьмом месте.
В пятерку лидеров вошли Австралия (с поставками на 47,7 миллиона долларов), Канада (на 35,2 миллиона), Южная Корея (на 25,8 миллиона), Мексика (на 25,6 миллиона) и Великобритания (на 2,3 миллиона долларов).
Стенд компании Роснедра - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
В России изменят порядок получения недропользователями свидетельства
14 октября 2025, 13:01
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаАВСТРАЛИЯКАНАДАЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала