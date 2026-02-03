https://1prime.ru/20260203/syrskij-867137111.html

Пасынок Сырского заявил, что рассматривает возможность переезда в Россию

Пасынок Сырского заявил, что рассматривает возможность переезда в Россию - 03.02.2026, ПРАЙМ

Пасынок Сырского заявил, что рассматривает возможность переезда в Россию

Проживающий в Австралии и выступающий против Киева пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что вопрос с получением | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T03:57+0300

2026-02-03T03:57+0300

2026-02-03T03:57+0300

общество

экономика

рф

австралия

киев

владимир путин

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867137111.jpg?1770080279

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Проживающий в Австралии и выступающий против Киева пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что вопрос с получением гражданства РФ пока приостановлен, в будущем он рассматривает возможность переезда в Россию. "Обновлений (по поводу получения гражданства РФ - ред.) пока никаких нет. Возможность (переезда в Россию - ред.) рассматриваю, но это, как оказалось, очень долгий и финансово затратный процесс в порядке общей очереди. Поэтому пока на паузе", - сказал Сырский-младший в беседе с агентством. Приемный сын Александра Сырского, Иван, жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

рф

австралия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, австралия, киев, владимир путин, всу