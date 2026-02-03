https://1prime.ru/20260203/syrskij-867137111.html
Пасынок Сырского заявил, что рассматривает возможность переезда в Россию
03.02.2026
Пасынок Сырского заявил, что рассматривает возможность переезда в Россию
Проживающий в Австралии и выступающий против Киева пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что вопрос с получением
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Проживающий в Австралии и выступающий против Киева пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что вопрос с получением гражданства РФ пока приостановлен, в будущем он рассматривает возможность переезда в Россию.
"Обновлений (по поводу получения гражданства РФ - ред.) пока никаких нет. Возможность (переезда в Россию - ред.) рассматриваю, но это, как оказалось, очень долгий и финансово затратный процесс в порядке общей очереди. Поэтому пока на паузе", - сказал Сырский-младший в беседе с агентством.
Приемный сын Александра Сырского, Иван, жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
