"Они отказались": на Западе рассказали о судьбе территорий России - 03.02.2026
"Они отказались": на Западе рассказали о судьбе территорий России
Украинцы смирились с тем, что у них не выйдет вернуть утраченные территории, сообщает портал Unherd. | 03.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Украинцы смирились с тем, что у них не выйдет вернуть утраченные территории, сообщает портал Unherd. "Поскольку они (Украинцы. — Прим. Ред.) отказались от надежд на отвоевание утраченных территорий, им остается лишь держаться", — говорится в статье. Автор также отмечает, что, несмотря на утверждения западных аналитиков о скором кризисе в российской экономике, ни один из их прогнозов не сбылся, а попытки ослабить Москву провалились. "Российская экономика, похоже, далека от краха. Весной и летом 2025 года на Западе появилось множество сообщений о стремительном росте инфляции и неизбежном крахе, но с тех пор инфляция фактически снизилась, а цены на некоторые основные продукты питания значительно упали", — пишет Unherd. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Европа начала оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Мирное урегулирование по Украине По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие. Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
07:05 03.02.2026
 
"Они отказались": на Западе рассказали о судьбе территорий России

Unherd: украинцы смирились с невозможностью вернуть освобожденные Россией территории

МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Украинцы смирились с тем, что у них не выйдет вернуть утраченные территории, сообщает портал Unherd.
"Поскольку они (Украинцы. — Прим. Ред.) отказались от надежд на отвоевание утраченных территорий, им остается лишь держаться", — говорится в статье.
Автор также отмечает, что, несмотря на утверждения западных аналитиков о скором кризисе в российской экономике, ни один из их прогнозов не сбылся, а попытки ослабить Москву провалились.
"Российская экономика, похоже, далека от краха. Весной и летом 2025 года на Западе появилось множество сообщений о стремительном росте инфляции и неизбежном крахе, но с тех пор инфляция фактически снизилась, а цены на некоторые основные продукты питания значительно упали", — пишет Unherd.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Европа начала оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Мирное урегулирование по Украине

По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
 
