Ситуация на топливном рынке стабилизировалась, заявил Новак

2026-02-03T12:16+0300

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не согласен с утверждением, что ситуация на российском топливном рынке тяжелая, по его словам, она стабилизировалась. "Что касается ситуации на рынке нефтепродуктов, здесь позволю себе не согласиться, что ситуация остается напряженной. Она стабилизировалась ... еще осенью. В настоящее время у нас достаточно объемов и бензина, и дизельного топлива. Стабилизировалась ситуация с физикой, с балансом спроса и предложения. И, более того, у нас появились излишки", - сказал Новак, выступая в Совете Федерации. Он отметил, что, если раньше правительство РФ закрывало экспорт, чтобы обеспечить насыщение внутреннего рынка, то сейчас, если не отрыть его для производителей, это приведет к затовариванию, и придется уменьшать объемы нефтепереработки. А это, по его словам, никому не нужно. Правительство РФ 31 января объявило о снятии ограничений на экспорт бензина до конца июля для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизтоплива непроизводителями. В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.

