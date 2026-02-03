Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ситуация на топливном рынке стабилизировалась, заявил Новак - 03.02.2026, ПРАЙМ
Ситуация на топливном рынке стабилизировалась, заявил Новак
2026-02-03T12:16+0300
2026-02-03T12:16+0300
россия
рф
александр новак
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/03/867146333_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dbba90f29a98f7db87a4469f40ebc36c.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не согласен с утверждением, что ситуация на российском топливном рынке тяжелая, по его словам, она стабилизировалась. "Что касается ситуации на рынке нефтепродуктов, здесь позволю себе не согласиться, что ситуация остается напряженной. Она стабилизировалась ... еще осенью. В настоящее время у нас достаточно объемов и бензина, и дизельного топлива. Стабилизировалась ситуация с физикой, с балансом спроса и предложения. И, более того, у нас появились излишки", - сказал Новак, выступая в Совете Федерации. Он отметил, что, если раньше правительство РФ закрывало экспорт, чтобы обеспечить насыщение внутреннего рынка, то сейчас, если не отрыть его для производителей, это приведет к затовариванию, и придется уменьшать объемы нефтепереработки. А это, по его словам, никому не нужно. Правительство РФ 31 января объявило о снятии ограничений на экспорт бензина до конца июля для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизтоплива непроизводителями. В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
россия, рф, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Совет Федерации
12:16 03.02.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не согласен с утверждением, что ситуация на российском топливном рынке тяжелая, по его словам, она стабилизировалась.
"Что касается ситуации на рынке нефтепродуктов, здесь позволю себе не согласиться, что ситуация остается напряженной. Она стабилизировалась ... еще осенью. В настоящее время у нас достаточно объемов и бензина, и дизельного топлива. Стабилизировалась ситуация с физикой, с балансом спроса и предложения. И, более того, у нас появились излишки", - сказал Новак, выступая в Совете Федерации.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
На бирже объяснили сезонный рост цен на топливо
29 декабря 2025, 07:44
Он отметил, что, если раньше правительство РФ закрывало экспорт, чтобы обеспечить насыщение внутреннего рынка, то сейчас, если не отрыть его для производителей, это приведет к затовариванию, и придется уменьшать объемы нефтепереработки. А это, по его словам, никому не нужно.
Правительство РФ 31 января объявило о снятии ограничений на экспорт бензина до конца июля для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизтоплива непроизводителями.
В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
 
