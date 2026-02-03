Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп поддержал законопроект о подтверждении гражданства при голосовании - 03.02.2026
Трамп поддержал законопроект о подтверждении гражданства при голосовании
Трамп поддержал законопроект о подтверждении гражданства при голосовании - 03.02.2026, ПРАЙМ
Трамп поддержал законопроект о подтверждении гражданства при голосовании
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что президент США Дональд Трамп поддерживает республиканский законопроект о подтверждении гражданства при... | 03.02.2026
2026-02-03T04:37+0300
2026-02-03T04:37+0300
общество
экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что президент США Дональд Трамп поддерживает республиканский законопроект о подтверждении гражданства при голосовании на выборах в стране. "Только что вышла из Белого дома. Президент хочет, чтобы законопроект SAVE America был принят!" - написала Луна в соцсети X. В конце января члены Республиканской партии, конгрессмен Чип Рой и сенатор Майк Ли, внесли новую версию законопроекта о защите права американских избирателей на участие в голосовании (SAVE). Законопроект должен обязать штаты подтверждать гражданство жителей при регистрации избирателей, а также сделать обязательным предъявления допустимого удостоверения личности с фотографией перед голосованием.
04:37 03.02.2026
 
Трамп поддержал законопроект о подтверждении гражданства при голосовании

Конгрессвумен Луна: Трамп поддерживает законопроект о подтверждении гражданства

ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что президент США Дональд Трамп поддерживает республиканский законопроект о подтверждении гражданства при голосовании на выборах в стране.
"Только что вышла из Белого дома. Президент хочет, чтобы законопроект SAVE America был принят!" - написала Луна в соцсети X.
В конце января члены Республиканской партии, конгрессмен Чип Рой и сенатор Майк Ли, внесли новую версию законопроекта о защите права американских избирателей на участие в голосовании (SAVE). Законопроект должен обязать штаты подтверждать гражданство жителей при регистрации избирателей, а также сделать обязательным предъявления допустимого удостоверения личности с фотографией перед голосованием.
 
