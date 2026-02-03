https://1prime.ru/20260203/tramp-867137599.html

Трамп поддержал законопроект о подтверждении гражданства при голосовании

общество

экономика

сша

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что президент США Дональд Трамп поддерживает республиканский законопроект о подтверждении гражданства при голосовании на выборах в стране. "Только что вышла из Белого дома. Президент хочет, чтобы законопроект SAVE America был принят!" - написала Луна в соцсети X. В конце января члены Республиканской партии, конгрессмен Чип Рой и сенатор Майк Ли, внесли новую версию законопроекта о защите права американских избирателей на участие в голосовании (SAVE). Законопроект должен обязать штаты подтверждать гражданство жителей при регистрации избирателей, а также сделать обязательным предъявления допустимого удостоверения личности с фотографией перед голосованием.

