WSJ: "золотой век" промышленности в США так и не наступил - 03.02.2026, ПРАЙМ
WSJ: "золотой век" промышленности в США так и не наступил
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Обещанный президентом США Дональдом Трампом "золотой век" американской промышленности так и не наступил, а торговые пошлины лишь усугубили спад в отрасли, пишет газета Wall Street Journal. "Производственный бум, который президент Трамп обещал как начало золотого века для Америки, разворачивается в обратную сторону. После лет экономических вмешательств администраций Трампа и Байдена в промышленности работает меньше американцев, чем в любой момент с окончания пандемии", - утверждает издание. По данным газеты, с 2023 года число рабочих мест в промышленности США сократилось более чем на 200 тысяч. После введения новых импортных пошлин производители сокращали персонал восемь месяцев подряд, а автоконцерны и производители микрочипов за последний год уволили десятки тысяч сотрудников. Wall Street Journal отмечает, что в краткосрочной перспективе пошлины повысили издержки компаний, зависящих от импортных комплектующих, а непоследовательная торговая политика усилила неопределённость и сдержала инвестиции. При этом Китай и другие страны продолжают наращивать экспорт, снижая цены на мировых рынках и усиливая давление на американских производителей. В ноябре 2025 года Трамп заявлял, что США вступили в "золотой век" с сильнейшей экономикой и армией в мире. Кроме того, в апреле 2025 года президент США объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.
14:15 03.02.2026
 
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Обещанный президентом США Дональдом Трампом "золотой век" американской промышленности так и не наступил, а торговые пошлины лишь усугубили спад в отрасли, пишет газета Wall Street Journal.
"Производственный бум, который президент Трамп обещал как начало золотого века для Америки, разворачивается в обратную сторону. После лет экономических вмешательств администраций Трампа и Байдена в промышленности работает меньше американцев, чем в любой момент с окончания пандемии", - утверждает издание.
По данным газеты, с 2023 года число рабочих мест в промышленности США сократилось более чем на 200 тысяч. После введения новых импортных пошлин производители сокращали персонал восемь месяцев подряд, а автоконцерны и производители микрочипов за последний год уволили десятки тысяч сотрудников.
Wall Street Journal отмечает, что в краткосрочной перспективе пошлины повысили издержки компаний, зависящих от импортных комплектующих, а непоследовательная торговая политика усилила неопределённость и сдержала инвестиции. При этом Китай и другие страны продолжают наращивать экспорт, снижая цены на мировых рынках и усиливая давление на американских производителей.
В ноябре 2025 года Трамп заявлял, что США вступили в "золотой век" с сильнейшей экономикой и армией в мире.
Кроме того, в апреле 2025 года президент США объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.
 
