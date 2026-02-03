https://1prime.ru/20260203/transaero-867153908.html

К экс-гендиректору "Трансаэро" подали многомиллиардный иск

К экс-гендиректору "Трансаэро" подали многомиллиардный иск - 03.02.2026

К экс-гендиректору "Трансаэро" подали многомиллиардный иск

Конкурсный управляющий "Трансаэро" Алексей Белокопыт просит арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскать с бывшего гендиректора этой... | 03.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Конкурсный управляющий "Трансаэро" Алексей Белокопыт просит арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскать с бывшего гендиректора этой обанкротившейся авиакомпании Александра Бурдина около 245,7 миллиарда рублей в качестве привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам "Трансаэро", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В пользу самого должника Белокопыт просит взыскать с Бурдина около 184,2 миллиарда рублей, более 31,6 миллиона долларов и 1128 евро (в сумме по текущему курсу – более 186,6 миллиарда рублей). Кроме того, он просит взыскать денежные средства в пользу отдельных кредиторов: VEBL-767-300 Limited – около 39,9 миллиарда рублей, ФНС России – более 5,4 миллиарда, Sky Castle 1 Limited – более 5,1 миллиарда, Sky Castle 2 Limited – около 3,9 миллиарда, Sky Castle 3 Limited – более 2,5 миллиарда, банка "Инго" - более 1,6 миллиарда, банка "Таврический" - более 289 миллионов, ООО "Аквамарин" - более 264 миллионов, и в пользу гражданина Дмитрия Палтусова – 15 тысяч рублей. Суд еще в 2020 году удовлетворил заявление конкурсного управляющего "Трансаэро" о привлечении Бурдина, который заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении, к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании. Тогда определение точного размера ответственности было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. В ноябре Белокопыт попросил суд возобновить рассмотрение вопроса об установлении размера субсидиарной ответственности. Суд ходатайство удовлетворил, рассмотрение назначено на 3 марта. Суд в Петербурге ранее отказался привлечь к субсидиарной ответственности еще одного бывшего гендиректора Дмитрия Сапрыкина, а также бывшего главбуха Андрея Ковалева и совладельцев авиакомпании – супругов Ольгу и Александра Плешаковых и главу Международного авиационного комитета СНГ Татьяну Анодину. Плешаковой принадлежит 18,39% акций "Трансаэро", ее мужу - 18,23%, Анодиной, матери Плешакова, - 3%, еще по 3,5% у дочерей Плешаковых – Натальи и Татьяны. Кроме того, Плешакова была гендиректором, Плешаков – председателем совета директоров. Требования кредиторов "Трансаэро" в 2022 году оценивались в 245 миллиардов рублей. Назначенная судом экспертиза установила, что объективной причиной банкротства "Трансаэро" стал финансово-экономический кризис 2014 года, приведший к ослаблению курса рубля, росту цен на авиатопливо и лизинговых платежей, снижению платежеспособности населения и объемов рынка международных перевозок. "Трансаэро" перестала летать в 2015 году, в сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.

