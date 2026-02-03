https://1prime.ru/20260203/tsb-867158804.html

ЦБ заявил о необходимости жесткой ДКП для достижения целей по инфляции

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Дальнейшее снижение инфляции в России к 4% и ее стабилизация на целевом уровне требуют сохранения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Вместе с тем устойчивое инфляционное давление и инфляционные ожидания по-прежнему остаются повышенными, а в январе ожидаемо реализовались значимые временные проинфляционные факторы. Дальнейшее снижение инфляции к 4% и ее стабилизация на целевом уровне требуют сохранения жесткой ДКП", - сказано в бюллетене.

