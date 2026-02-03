https://1prime.ru/20260203/tsb-867158804.html
ЦБ заявил о необходимости жесткой ДКП для достижения целей по инфляции
ЦБ заявил о необходимости жесткой ДКП для достижения целей по инфляции - 03.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ заявил о необходимости жесткой ДКП для достижения целей по инфляции
Дальнейшее снижение инфляции в России к 4% и ее стабилизация на целевом уровне требуют сохранения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), говорится в... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T19:11+0300
2026-02-03T19:11+0300
2026-02-03T19:11+0300
банк россии
финансы
россия
банк россия
банки
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Дальнейшее снижение инфляции в России к 4% и ее стабилизация на целевом уровне требуют сохранения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Вместе с тем устойчивое инфляционное давление и инфляционные ожидания по-прежнему остаются повышенными, а в январе ожидаемо реализовались значимые временные проинфляционные факторы. Дальнейшее снижение инфляции к 4% и ее стабилизация на целевом уровне требуют сохранения жесткой ДКП", - сказано в бюллетене.
https://1prime.ru/20260128/tsb-866957704.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банк россия, банки, инфляция
Банк России, Финансы, РОССИЯ, банк Россия, Банки, инфляция
ЦБ заявил о необходимости жесткой ДКП для достижения целей по инфляции
Аналитики ЦБ РФ: дальнейшее снижение инфляции к 4% и ее стабилизация требуют жесткой ДКП