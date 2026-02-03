https://1prime.ru/20260203/tsb-867159118.html

Аналитика ЦБ объяснили сокращение числа вакансий в России

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Количество вакансий на рынке труда РФ продолжает постепенно сокращаться из-за сдержанных планов компаний по увеличению численности персонала, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Количество вакансий на рынке труда продолжает постепенно сокращаться на фоне более сдержанных планов компаний по увеличению численности персонала", - говорится в бюллетене. Аналитики отмечают, что эта тенденция укрепляет предпосылки для выравнивания роста зарплат с ростом производительности труда. Также отмечается, что рынок труда остается жестким, несмотря на подвижки в сторону нормализации. "Это поддерживает повышенные относительно роста производительности труда темпы роста заработных плат. На этом фоне рост потребления также остается несколько повышенным, даже с учетом высокой нормы сбережений и остающихся жесткими ДКУ (денежно-кредитных условий)", - говорится в материалах.

