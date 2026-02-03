Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитика ЦБ объяснили сокращение числа вакансий в России - 03.02.2026
Аналитика ЦБ объяснили сокращение числа вакансий в России
Аналитика ЦБ объяснили сокращение числа вакансий в России - 03.02.2026, ПРАЙМ
Аналитика ЦБ объяснили сокращение числа вакансий в России
Количество вакансий на рынке труда РФ продолжает постепенно сокращаться из-за сдержанных планов компаний по увеличению численности персонала, говорится в... | 03.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Количество вакансий на рынке труда РФ продолжает постепенно сокращаться из-за сдержанных планов компаний по увеличению численности персонала, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Количество вакансий на рынке труда продолжает постепенно сокращаться на фоне более сдержанных планов компаний по увеличению численности персонала", - говорится в бюллетене. Аналитики отмечают, что эта тенденция укрепляет предпосылки для выравнивания роста зарплат с ростом производительности труда. Также отмечается, что рынок труда остается жестким, несмотря на подвижки в сторону нормализации. "Это поддерживает повышенные относительно роста производительности труда темпы роста заработных плат. На этом фоне рост потребления также остается несколько повышенным, даже с учетом высокой нормы сбережений и остающихся жесткими ДКУ (денежно-кредитных условий)", - говорится в материалах.
Банк России, РОССИЯ, РФ, банк Россия
19:20 03.02.2026
 
Аналитика ЦБ объяснили сокращение числа вакансий в России

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Количество вакансий на рынке труда РФ продолжает постепенно сокращаться из-за сдержанных планов компаний по увеличению численности персонала, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
"Количество вакансий на рынке труда продолжает постепенно сокращаться на фоне более сдержанных планов компаний по увеличению численности персонала", - говорится в бюллетене.
Аналитики отмечают, что эта тенденция укрепляет предпосылки для выравнивания роста зарплат с ростом производительности труда.
Также отмечается, что рынок труда остается жестким, несмотря на подвижки в сторону нормализации.
"Это поддерживает повышенные относительно роста производительности труда темпы роста заработных плат. На этом фоне рост потребления также остается несколько повышенным, даже с учетом высокой нормы сбережений и остающихся жесткими ДКУ (денежно-кредитных условий)", - говорится в материалах.
ЦБ заявил о необходимости жесткой ДКП для достижения целей по инфляции
